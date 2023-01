‘ഞാൻ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ’: അപകടത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായി ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ട്വീറ്റ്

മുംബൈ ∙ കാറപകടത്തെത്തുടർന്നുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകൾ വിജയമാണെന്നും താൻ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്നും അറിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. അപകടത്തിനുശേഷം തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച രജത് കുമാർ, നിഷു കുമാർ എന്നിവരുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച ഋഷഭ് പന്ത് അവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. അപകടത്തിനുശേഷമുള്ള പന്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഇത്.

‘‘നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും ആശംസകൾക്കും ഞാൻ വിനയത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർണ വിജയമായിരുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. വേദനകളിൽനിന്ന് മോചിതനായി വരുന്നതേയുള്ളൂ. മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ ഞാൻ സുസജ്ജനാണ്. എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ച ബിസിസിഐയ്ക്കും ജയ് ഷായ്ക്കും സർക്കാരിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി’ – പന്ത് കുറിച്ചു.

‘‘എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ ആരാധകർക്കും സഹതാരങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ആശുപത്രി അധികൃതർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരെയും ഉടൻ തന്നെ കളത്തിൽ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ – മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ പന്ത് കുറിച്ചു.

‘‘എല്ലാവരോടും വ്യക്തിപരമായി നന്ദി പറയാൻ സാധിക്കില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവുമധികം സഹായിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഈ രണ്ടു ഹീറോകളെ ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചേ മതിയാകൂ. രജത് കുമാർ, നിഷു കുമാർ, രണ്ടു പേർക്കും എന്റെ നന്ദി. നിങ്ങളോടു ഞാൻ എന്നും കൃതജ്ഞതയുള്ളവനും കടപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കും’ – പന്ത് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഡിസംബർ 30ന് പുലർച്ചെ റൂർക്കിയിൽനിന്ന് കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കാനായി ഡൽഹിയിലേക്ക് കാറിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഋഷഭ് പന്ത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ താരം ഉറങ്ങിപ്പോയതോടെ കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചുമറിയുകയായിരുന്നു. തീപിടിച്ച കാറിൽനിന്ന് വഴിയേ പോയവരാണ് പന്തിനെ രക്ഷിച്ചത്. ഡെറാഡൂണിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന പന്തിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യോമമാർഗം മുംബൈയിലെത്തിച്ചിരുന്നു.



English Summary: On the way back; Rishabh Pant's tweet