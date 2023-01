ഹൈദരാബാദ് ∙ ഇന്ത്യ – ന്യൂസീലൻഡ് ആദ്യ ഏകദിനത്തിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മുഖം മാത്രമായിരിക്കും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുക– പ്രതിഭ കൊണ്ട് ഇത്രനാളും കൊതിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെ മുഖം. 149 പന്തിൽ 208 റൺസ് നേടിയ ഗില്ലിന്റെ ഇരട്ട സെഞ്ചറിയുടെ മികവിൽ കിവീസിനെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്കു 12 റൺസ് വിജയം. ഇന്ത്യ കുറിച്ച 350 റൺസെന്ന വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കിവീസിനായി 7–ാം വിക്കറ്റിൽ ബ്രേസ്‍വെൽ– സാന്റ്നർ സഖ്യം 162 റൺസ് നേടിയെങ്കിലും അവരുടെ പോരാട്ടം 49.2 ഓവറിൽ 337 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. 78 പന്തിൽ 140 റൺസ് നേടിയ ബ്രേസ്‌വെലിന്റെ സെഞ്ചറി പാഴായി. ഗിൽ ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. സ്കോർ: ഇന്ത്യ– 50 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റിന് 349, ന്യൂസീലൻഡ്– 49.2 ഓവറിൽ 337ന് ഓൾഔട്ട്. അടുത്ത മത്സരം 21ന് റായ്പുരിൽ.

ബ്രില്യന്റ് ബ്രേസ്‌വെൽ

29–ാം ഓവറിൽ 6 കിവീസ് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായതിനു ശേഷമായിരുന്നു ബ്രേസ്‌വെൽ– സാന്റ്നർ സഖ്യത്തിന്റെ ട്വന്റി20 സ്റ്റൈൽ സ്ട്രോക്ക് പ്ലേ. 131 റൺസായിരുന്നു ഇവർ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ കിവീസിനുണ്ടായിരുന്നത്. തുടർന്ന് നേരിട്ട 102 പന്തുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പ്രഹരിച്ച സഖ്യത്തെ 46–ാം ഓവറിലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കു വേർപിരിക്കാനായത്. മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ പന്തിൽ സൂര്യകുമാറിന്റെ ക്യാച്ചിൽ പുറത്താകും മുൻപ് സാന്റ്നർ (57) അർധ സെഞ്ചറി കുറിച്ചിരുന്നു. ആറാം നമ്പറിലിറങ്ങിയ ബ്രേസ്‌െവലിനെതിരെ പന്തെറിയാൻ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ വിഷമിച്ചു. ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ എറിഞ്ഞ അവസാന ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ, 20 റൺസായിരുന്നു കിവീസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആദ്യ പന്ത് ബ്രേസ്‌വെൽ സിക്സർ പറത്തി. 2–ാം പന്ത് വൈഡ്. 3–ാം പന്ത് വിക്കറ്റിനു നേരേ യോർക്കർ. ഫൈൻലെഗിലേക്കു പന്തടിക്കാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ട ബ്രേസ്‍വെൽ എൽബിഡബ്ല്യു. ന്യൂസീലൻഡ് 337ന് ഓൾഔട്ടായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിജയം. നേരത്തേ, ഓപ്പണർ ഫിൻ അലൻ (40) ഒഴികെയുള്ള മുൻനിര താരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് കിവീസിനു വിനയായത്. 4 വിക്കറ്റ് നേടിയ സിറാജ് ബോളിങ്ങിൽ തിളങ്ങി. കുൽദീപ് യാദവും ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂറും 2 വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

ഗില്ലിന്റെ പ്രകടനം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് ശരാശരിയായിരുന്നു. 38 പന്തിൽ 34 റൺസെടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടേതാണ് അടുത്ത മികച്ച സ്കോർ. ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 2 സെഞ്ചറികൾ നേടിയ വിരാട് കോലിയും (8) ഇഷാൻ കിഷനും (5) പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മധ്യനിരയിൽ സൂര്യകുമാർ യാദവ് (31), ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ (28) എന്നിവരുടെ പ്രകടനം ശരാശരിയിലൊതുങ്ങി. ഓൾറൗണ്ടർമാരായ വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ (12), ഷാർദുൽ ഠാക്കൂർ (3) എന്നിവരും തിളങ്ങിയില്ല.

Read Here: ‘കോലിയും ശാസ്ത്രിയും ചിന്തിച്ചിരിക്കില്ല; ചെഹലിനെ ഇറക്കിയത് സഞ്ജുവിന്റെ തന്ത്രം’



ഗെയിം കാർഡ്

ടോസ്: ഇന്ത്യ

പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്:

ശുഭ്മൻ ഗിൽ

ഇന്ത്യ: 8–349 (50)

ശുഭ്മൻ ഗിൽ–208 (149)

രോഹിത് ശർമ– 34 (38)

ഡാരിൽ മിച്ചൽ– 2/30 (5)

ഹെൻറി ഷിപ്‌ലി– 2/74 (9)

ന്യൂസീലൻഡ് : 337(49.2)

ബ്രേസ്‌വെൽ– 140 (78)

മിച്ചൽ സാന്റ്നർ– 57 (45)

മുഹമ്മദ് സിറാജ്– 4/46(10)

കുൽദീപ് യാദവ്– 2/43 (8)

English Summary: India beat New Zealand in the first ODI match