ലോക്കി ഫെർഗൂസന്റെ തീയുണ്ടകൾക്കെതിരെ തുടരെ 3 സിക്സർ, ജഗ‘ഗില്ലി’! ലോകകപ്പ് ഉറപ്പിച്ചു

ഹൈദരാബാദ്∙ തുടരെ 3 സിക്സർ പറത്തി ഇരട്ട സെഞ്ചറി തികയ്ക്കുക. അതും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ ബോളർമാരിലൊരാളായ ലോക്കി ഫെർഗൂസന്റെ തീയുണ്ടകൾക്കെതിരെ! ലോകക്രിക്കറ്റിലെ അധികം ബാറ്റർമാരൊന്നും സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇങ്ങനെയൊരു പ്രകടനം. പക്ഷേ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ എന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ പഞ്ചാബിപ്പയ്യൻ അതു യാഥാർഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

49–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് ഫൈൻ ലെഗിനു മുകളിലൂടെയും രണ്ടാമത്തേത് ലോങ് ഓഫിനു മുകളിലൂടെയും മൂന്നാമത്തേത് ബോളറുടെ തലയ്ക്കു മുകളിലൂടെ സൈറ്റ് സ്ക്രീനിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചും പറത്തിവിട്ട് ഗിൽ ഇരട്ടശതകം തികച്ചു. ലങ്കയ്ക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്തു നേടിയ സെഞ്ചറിക്കു പിന്നാലെ തൊട്ടടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഇരട്ട ശതകവും കുറിച്ചതോടെ ഈ ലോകകപ്പ് വർഷത്തിൽ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ ഓപ്പണിങ് ജോടി ഗിൽ തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.



ബാറ്റിങ് അത്ര അനായാസമല്ലാത്ത പിച്ചിൽ 149 പന്തിൽ ഗിൽ നേടിയ 208 റൺസാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്കോറിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും. തൊട്ടടുത്ത ഉയർന്ന സ്കോർ രോഹിത് നേടിയ 34 റൺസാണ്. മുൻനിര താരങ്ങളെല്ലാം സ്കോർ ചെയ്യാൻ വിഷമിച്ചെങ്കിലും ബാക്ക്ഫൂട്ട് പഞ്ചും എക്സ്ട്രാ കവർ ഡ്രൈവും ഷോർട്ട് ആം ജാബുകളുമുൾപ്പെടെ സ്ട്രോക്കുകളുടെ വൈവിധ്യവുമായി ഗിൽ മുന്നേറി.

52 പന്തിൽ അർധ സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കിയ ഗിൽ 87 പന്തിലാണ് ശതകം തികച്ചത്. വ്യക്തിഗത സ്കോർ 93ൽ നിൽക്കെ സിക്സറും തൊട്ടുപിന്നാലെ സിംഗിളും കുറിച്ചായിരുന്നു രണ്ടാം ഏകദിന സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 122–ാം പന്തിൽ 150 റൺസ് തികച്ച താരം 145–ാം പന്തിൽ 200 റൺസെന്ന മാജിക് സംഖ്യയും പിന്നിട്ടു.

