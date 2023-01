കിവീസിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ, എട്ട് വിക്കറ്റ് വിജയം; ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ

പോച്ചെഫ്സ്ട്രൂം∙ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന അണ്ടർ 19 വനിതാ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ തകർത്ത് ഇന്ത്യ ഫൈനലില്‍. എട്ടു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ന്യൂസീലന്‍ഡ് 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 20 ഓവറിൽ നേടിയത് 107 റൺസ്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 14.2 ഓവറിൽ രണ്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തിലെത്തി.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഓപ്പണർ ശ്വേത സെഹ്‍റാവത്ത് അർധ സെഞ്ചറിയുമായി പുറത്താകാതെനിന്നു. 45 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 61 റൺസെടുത്തു. ക്യാപ്റ്റൻ ഷെഫാലി വർമയ്ക്കു തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒൻപതു പന്തിൽ പത്ത് റൺസ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന് നേടാനായത്. സൗമ്യ തിവാരി 22 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി.

ജോർജിയ പ്ലിമ്മറാണ് ആദ്യം ബാറ്റു ചെയ്ത കിവീസിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. 32 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 35 റൺസെടുത്തു പുറത്തായി. ഇസബെല്ല ഗേസ് (22 പന്തിൽ 26), ഇസി ഷാർപ് (14 പന്തിൽ 13), കെയ്‍ലെ നൈറ്റ് (11 പന്തിൽ 12) എന്നിവരാണ് ന്യൂസീലൻഡിന്റെ മറ്റു പ്രധാന സ്കോറർമാർ.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി പർഷവി ചോപ്ര മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ടിറ്റസ് സാധു, മന്നത് കശ്യപ്, ഷഫാലി വർമ, അർചന ദേവി എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റുവീതവും സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും ഏറ്റുമുട്ടും. ജനുവരി 29നാണു ഫൈനല്‍ പോരാട്ടം.

