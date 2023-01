ഇഷാനും ഹൂഡയും തിളങ്ങണം, ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജയിക്കണം; ഇന്ന് നിർണായകം

ലക്നൗ ∙ ടീം ജയിക്കണം. സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കണം. ന്യൂസീലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി20 മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ 2 ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ട്വന്റി20 ടീമിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ബിസിസിഐ ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങൾക്ക് നിർണായകമാണ് ഈ പരമ്പര.

ലക്നൗവിൽ വൈകിട്ട് ഏഴിനാണ് മത്സരം. റാഞ്ചിയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ 21 റൺസിന് തോറ്റ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നു നിർണായകമാണ്. ഇന്നു ജയിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കുകയാണ് ന്യൂസീലൻഡിന്റെ ലക്ഷ്യം. പേസർമാരായ അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഉമ്രാൻ മാലിക് എന്നിവരുടെ മോശം ഫോമാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയെ അലട്ടുന്നത്. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓവറിൽ ശരാശരി 8 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്ന അർഷ്ദീപ് അവസാന 5 മത്സരങ്ങളിലായി ഓവറിൽ 11 റൺസിനു മുകളിൽ വഴങ്ങി.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരോവർ മാത്രം എറിഞ്ഞ ഉമ്രാൻ മാലിക്ക് 16 റൺസ് വഴങ്ങി. ബാറ്റിങ്ങിൽ ഓപ്പണർ ഇഷാൻ കിഷൻ, ഓൾറൗണ്ടർ ദീപക് ഹൂഡ എന്നിവർക്കും മികവു തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ഏകദിനത്തിൽ ഇരട്ടസെഞ്ചറി നേടിയതിനു ശേഷം 37, 2, 1, 5, 8*, 17, 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് അവസാന 7 ഏകദിന–ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിൽ ഇഷാന്റെ പ്രകടനം.

