ബുലവായ∙ മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഗാരി ബാലൻസിന് സിംബാബ്‌വെയ്ക്കായുള്ള അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റിൽ സെഞ്ചറി. വെസ്റ്റിൻഡീനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗാരി 137 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. സിംബാബ്‌വെയിൽ ജനിച്ച ഗാരി ഇംഗ്ലണ്ടിനായി 23 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 സെഞ്ചറിയും നേടി. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുമായി സെഞ്ചറി നേടിയ കെപ്ലർ വെസൽസാണ് മുൻപ് 2 രാജ്യങ്ങൾക്കായി സെഞ്ചറി നേടിയ താരം. സിംബാബ്‌വെ 9ന് 379 റൺസിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്തു. വെസ്റ്റിൻഡീസ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ വിക്കറ്റ് പോകാതെ 21 റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: The former England player scored a century for Zimbabwe