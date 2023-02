വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെ പുറത്താക്കില്ലെന്ന നിയമമില്ല: രാഹുലിന് ബിസിസിഐയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്?

നാഗ്പൂർ∙ കരുതലോടെയുള്ള തുടക്കം. പക്ഷേ ടോഡ് മർഫിയുടെ ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇരയായി കൂടാരം കയറേണ്ടി വന്നു. കെ.എൽ. രാഹുൽ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നത് കണ്ട് രോഹിത് ശർമ പ്രകടിപ്പിച്ച നിരാശയിലുണ്ട് എല്ലാം. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ നാഗ്പൂർ ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ രാഹുലിന് ബിസിസിഐ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

71 പന്തിൽ 20 റൺസ് എടുത്ത് നിൽക്കെ മർഫിക്കെതിരെ ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് ഡ്രൈവിന് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ. എന്നാൽ ടൈമിങ് തെറ്റി. പന്ത് നേരെ ബൗളറുടെ കൈകളിലേക്ക്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് തകർക്കാനും മർഫിക്കായി.

ശുഭ്മാൻ ഗിൽ മിന്നും ഫോമിൽ നിൽക്കുന്നതോടെയാണ് രാഹുലിന്റെ മേലുള്ള സമ്മർദം കൂടുന്നത്. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആയതിനാലാണ് രാഹുൽ ടീമിൽ തുടരുന്നത് എന്ന വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് രാഹുലിന് ബിസിസിഐ നൽകിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെ ഒഴിവാക്കരുത് എന്ന നിയമമൊന്നുമില്ല. ടെസ്റ്റിൽ ഭാവി നായകനായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് രാഹുൽ. എന്നാൽ ഫോമിലുള്ള താരങ്ങൾ ബെഞ്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവില്ല, ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശിയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സെഞ്ചൂറിയനിൽ 2021ൽ സെഞ്ചുറി നേടിയതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സ്കോർ ഉയർത്താൻ രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 30ൽ താഴെയാണ് പിന്നെ വന്ന രാഹുലിന്റെ സ്കോറുകളെല്ലാം. മൂന്ന് ഫോർമാറ്റിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയ രാഹുൽ 2022ൽ 8 ഇന്നിങ്സിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്തത് 137 റൺസ് മാത്രം.

English Summary: BCCI official sends warning, says‘There is no rule vice-captain cannot be dropped’