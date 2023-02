നാണക്കേടിനിടെയും ആരാധകരെ രസിപ്പിച്ച് വാർണർ; ഗ്രൗണ്ടിൽ നൃത്തം, പുഷ്പ സ്റ്റൈൽ- വിഡിയോ

നാഗ്പൂർ∙ ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ കയ്യിലെടുത്ത് ഓസീസ് ഓപ്പണർ ഡേവിഡ് വാർണർ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ തകർപ്പൻ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി എത്താറുള്ള വാർണർ നാഗ്പൂരിലെ ഗാലറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആരാധകർക്കായി ‘പുഷ്പ സ്റ്റൈൽ’ പുറത്തെടുത്തു. ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയ തകർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ആരാധകരുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി വാർണർ വീണ്ടും ‘പുഷ്പയായത്’.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾക്കകം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായി. ഇന്ത്യയിൽ വൻഹിറ്റായ തെലുങ്ക് സിനിമ പുഷ്പയിലെ അല്ലു അർജുനെ പല തവണ ഡേവിഡ് വാർണർ അനുകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഗ്പൂർ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനിെട ബൗണ്ടറിക്കു സമീപത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാധകർക്കു വേണ്ടി ഡേവിഡ് വാർണർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചുവടുവച്ചു. വാർണറുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആരാധകർ കയ്യടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിലും വാർണർക്കു ബാറ്റിങ്ങിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ അഞ്ചു പന്തുകൾ നേരിട്ട വാര്‍ണർ ഒരു റണ്ണെടുത്താണു പുറത്തായത്. മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ പന്തിൽ താരം ബോൾഡാകുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 41 പന്തുകളിൽനിന്ന് 10 റൺസെടുത്ത് വാർണര്‍ പുറത്തായി. അശ്വിന്റെ പന്തിൽ എൽബിഡബ്ല്യു ആയാണു താരത്തിന്റെ പുറത്താകൽ. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്നിങ്സിനും 132 റൺസിനുമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വിജയം.

