പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം കറക്കു കമ്പനി; ഇനി കളി ഡൽഹിയിൽ

നാഗ്പുർ ∙ ‘ഇന്ത്യൻ പിച്ചുകളുടെ സ്പന്ദനം സ്പിന്നിലാണ്’– ആദ്യ ടെസ്റ്റിനു മുൻപേ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പാഠം. സ്പിൻ പിച്ചിൽ പരിശീലിച്ചും ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരുടെ ‘അപരൻ’മാരെ കൊണ്ടു പന്തെറിയിപ്പിച്ചും വരെ ഒരുങ്ങിയ അവർ പക്ഷേ നാഗ്പുർ പിച്ചിൽ എല്ലാം മറന്നു പോയി. സ്ഫടികം സിനിമയിലെ ചാക്കോ മാഷിനെപ്പോലെ ഉഗ്രരൂപം പൂണ്ട രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനു മുന്നിൽ ‘ബബ്ബബ്ബബ്ബ’ അടിച്ച ഓസീസ് താരങ്ങൾ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ പുറത്തായത് വെറും 91 റൺസിന്. ഇന്ത്യയുടെ ജയം ഇന്നിങ്സിനും 132 റൺസിനും. പരമ്പരയിൽ 1–0നു മുന്നിലെത്തിയ ഇന്ത്യ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനൽ സാധ്യതയും സജീവമാക്കി. രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് 17 മുതൽ ന്യൂഡൽഹി അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

പിച്ചിൽ ചിതറി

ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാർക്കു മുന്നിലാണ് ഓസീസ് തോറ്റു പോയത്. ബോളിങ്ങിൽ 2 ഇന്നിങ്സിലുമായി 7 വിക്കറ്റും ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 70 റൺസും നേടിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി ഓസീസിന്റെ നടുവൊടിച്ച അശ്വിൻ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ നേടിയത് 3 വിക്കറ്റ്. ബാറ്റിങ്ങിൽ നൈറ്റ് വാച്ച്മാനായി ഇറങ്ങി 23 റൺസും നേടി. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ (120) കഴിഞ്ഞാൽ‌ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിലെ മികച്ച സ്കോററായ അക്ഷർ പട്ടേൽ (84) രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. മൂന്നു ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരും ചേർ‌ന്നു നേടിയ റൺസ് തന്നെയുണ്ട് ഓസീസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിനോളം– 177!

7ന് 321 എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം ദിനം ആദ്യ സെഷനിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോയത് ജഡേജയിൽ നിന്നു കടിഞ്ഞാൺ ഏറ്റെടുത്ത അക്ഷർ പട്ടേൽ. മുഹമ്മദ് ഷമി (47 പന്തിൽ 37) അക്ഷറിന് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് 400 തൊട്ടത്.

വിക്കറ്റിൽ പതറി

ഇന്ത്യയുടെ അവസാന നാലു ബാറ്റർമാർ മൂന്നാം ദിനം 25 ഓവറിൽ 79 റൺസ് നേടിയ പിച്ചിലാണ് വെറും 32.3 ഓവറിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ 10 ബാറ്റർമാരും വീണത്. 223 റൺസ് കടവുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിനിറങ്ങിയ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിച്ചത് ഷമിക്കൊപ്പം ന്യൂബോൾ പങ്കിട്ട അശ്വിൻ. ഓസീസ് ഓപ്പണർമാരായ ഉസ്മാൻ ഖവാജയെയും (5) ഡേവിഡ് വാർണറെയും (10) മടക്കി അശ്വിൻ ഓസീസിന് അപായ സൂചന നൽകി. നന്നായി തുടങ്ങിയ മാർനസ് ലബുഷെയ്നെ (17) ജഡേജയും മടക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ വിജയം സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങി. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (25) ഒരറ്റത്ത് നിന്നു കളിച്ചെങ്കിലും അപ്പുറം വിക്കറ്റുകളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരുന്നു. അലക്സ് കാരി (10) മാത്രമാണ് പിന്നീടു വന്നവരിൽ രണ്ടക്കം കണ്ടത്. സ്റ്റംപിനു നേരെ വന്ന പന്തുകൾ നേരിടുന്നതിലാണ് ഓസീസ് ബാറ്റർമാർക്ക് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും പിഴച്ചത്. ഇന്ത്യ വീഴ്ത്തിയ ഇരുപതിൽ 15 വിക്കറ്റുകളും എൽബിഡബ്ലിയുവോ (10) ക്ലീൻ ബോൾഡോ (5) ആയിരുന്നു!

കൈ വിരലിൽ ക്രീം; ജഡേജയ്ക്കു പിഴ

ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിലെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ താരം രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കു പിഴ. ബോളിങ്ങിനിടെ കൈവിരലിൽ ക്രീം പുരട്ടിയതിനാണ് ജഡേജയ്ക്ക് മാച്ച് ഫീയുടെ 25 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ബോളിങ്ങിനിടെ മുഹമ്മദ് സിറാജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്രീം എടുത്ത് ജഡേജ വിരലിൽ പുരട്ടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് ജഡേജ വിരലിൽ ക്രീം പുരട്ടിയതെന്നു വ്യക്തമായെന്നും പന്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടാൻ താരം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഐസിസി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും മത്സരത്തിനിടെ ഫീൽഡ് അംപയറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് നടപടിയെടുത്തത്.

ഇന്ത്യയുടെ കറക്കുകമ്പനി

ആർ.അശ്വിനും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും ഇതുവരെ ഒരുമിച്ചു കളിച്ച 38 ഹോം ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് ടീം ഇന്ത്യ ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടുള്ളത്. 38 ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇരുവരും ചേർന്ന് നേടിയത് 396 വിക്കറ്റുകൾ !

സിക്സർ ഷമി !

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ സിക്സറുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമി ഇന്നലെ മറികടന്നത് സാക്ഷാൽ വിരാട് കോലിയെയും യുവ്‌രാജ് സിങ്ങിനെയും. ഇന്നലെ 3 സിക്സുകൾ പറത്തിയതോടെ ടെസ്റ്റിൽ ഷമിയുടെ സിക്സറുടെ എണ്ണം 25 ആയി. വിരാട് കോലി (24), യുവ്‌രാജ് സിങ് (22) എന്നിവരെ പിന്നിലാക്കി.

സ്വന്തം വാർണർ !

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരയാണ് ഡേവിഡ് വാർണറെന്ന് ആർ.അശ്വിൻ ഇന്നലെ വീണ്ടും തെളിയിച്ചു. ഇരുവരും നേർക്കുനേർ കളിച്ച 16 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ 11 തവണ വാർണറെ അശ്വിൻ പുറത്താക്കി.

