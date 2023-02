കെ.എൽ. രാഹുലിന്റേത് മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍; ഒരു അവസരം കൂടി നൽകണമെന്ന് ഗാവസ്കർ

മുംബൈ∙ മോശം ഫോം തുടരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കെ.എൽ. രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സുനിൽ ഗാവസ്കർ. രാഹുലിന് ഇനിയും അവസരം നൽകണമെന്നാണു ഗാവസ്കറിന്റെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ ഒന്നു, രണ്ടു വര്‍ഷമായി രാഹുൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളതു നല്ല ഇന്നിങ്സുകൾ തന്നെയാണെന്നു സുനിൽ ഗാവസ്കർ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം മികച്ച പ്രകടനമാണു നടത്തിയതെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഒരു അവസരം കൂടി രാഹുലിന് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡൽഹിയില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും രാഹുലിനു കളിക്കാനാകുമെന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.’’– ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു.

‘‘അതിനു ശേഷം രാഹുലിനെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം. കാരണം ഫോമിലുള്ള ശുഭ്മൻ ഗിൽ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിനെ മാറ്റി ഗില്ലിനെ കളിപ്പിക്കാം’’– ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞു. രാഹുലിന് ഒരു അവസരം കൂടി ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയിൽ ബിസിസിഐ കൊടുക്കണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം മദൻ ലാലും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാഹുൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ തുടരുന്നത് പ്രകടനം കൊണ്ടല്ല, പലരുടെയും ഇഷ്ടക്കാരനായതു കൊണ്ടു മാത്രമാണെന്ന് മുൻ താരം വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. നാഗ്പുർ ടെസ്റ്റിൽ ശുഭ്മൻ ഗില്ലിനെ പുറത്തിരുത്തി രാഹുലിനെ ഓപ്പണറാക്കിയ തീരുമാനം തനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും പ്രസാദ് പറ‍ഞ്ഞു.

ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സിൽ 71 പന്തുകൾ നേരിട്ട രാഹുൽ 20 റൺസ് മാത്രമാണ് നേടിയത്. ‘സ്ഥിരമായി അസ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന താരമാണ് രാഹുൽ. 8 വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ടീമിനൊപ്പമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം മോശം പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു ന്യായീകരണവുമില്ല. ഫോമല്ല, ആരുടെയൊക്കെയോ താൽപര്യമാണ് രാഹുലിനെ ടീമിൽ നിലനിർത്തുന്നത്.’– പ്രസാദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. രാഹുലിനു പകരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനെ ടെസ്റ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റനാക്കണമെന്നും പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

