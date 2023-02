ഇന്ത്യ വേറെ പിച്ചിലാണോ കളിച്ചത്? ഓസ്ട്രേലിയയെ പരിഹസിച്ച് അശ്വിൻ, രോഹിത്

നാഗ്പൂർ∙ ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ പിച്ചിനെ പഴിച്ച ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായ ആർ. അശ്വിനും ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയും. വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ നടന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഇന്നിങ്സിനും 131 റൺസിനും വിജയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് അശ്വിന്റെയും രോഹിത് ശർമയുടേയും പ്രതികരണം. നമ്മള്‍ ബാറ്റു ചെയ്തതു വേറേതെങ്കിലും പിച്ചിലാണോയെന്ന് അശ്വിൻ രോഹിത് ശർമയോടു ചോദിച്ചു.

‘‘ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കാനെത്തുന്ന ടീമുകൾക്ക് സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പിച്ചിനെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങള്‍ക്ക് പിച്ചിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായതുമില്ല. എന്താണു രഹസ്യം? അതു ബാറ്റർമാരുടെ മികവാണോ, അതോ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും പിച്ചിലാണോ കളിച്ചത്.’’– അശ്വിൻ വിഡിയോയിൽ ചോദിച്ചു.

ഒരേ പിച്ചിലാണു കളിയെന്ന് രോഹിത് ശർമ അശ്വിനു മറുപടിയും നൽകി. ‘‘നമ്മള്‍ ഡ്രസിങ് റൂമില്‍വച്ചു സംസാരിച്ചതു പോലെ, പിച്ചിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന നമ്മുടെ കഴിവിനെ അനുസരിച്ചാണു കാര്യങ്ങൾ. പിച്ചിനെക്കുറിച്ച് എന്തിനാണ് അവർ ഇത്രയും സംസാരിച്ചതെന്നത്, എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ്. സ്കില്ലിനെക്കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കാത്തതിൽ സങ്കടമുണ്ട്.’’– രോഹിത് ശർമ മറുപടി നൽകി.

