പിച്ച് പഠിക്കാൻ പ്ലാൻ, വെള്ളമൊഴിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ്; പരിശീലിക്കാതെ മടങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയ

നാഗ്പൂർ∙ ബോർഡർ-ഗാവസ്കർ ട്രോഫി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിനു പിന്നാലെ നാഗ്‌പൂരിൽ കളി നടന്ന പിച്ചിൽ പരിശീലിക്കാൻ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ദിവസം തന്നെ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചതോടെയാണ് പിച്ചിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് നാഗ്പൂരിൽ പരിശീലിക്കാൻ ഓസീസ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ നാഗ്പൂരിലെ പരിശീലനം ഓസ്ട്രേലിയ വേണ്ടെന്നുവച്ചതായാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

പിച്ച്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫ് നനച്ചതോടെയാണ് നാഗ്പൂരിൽ ഇനി പരിശീലിക്കേണ്ടെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ തീരുമാനിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനു മുന്നോടിയായി പരിശീലിക്കാൻ നാഗ്പൂരിലെ പിച്ച് അതേപടി നിലനിര്‍ത്താൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. നാഗ്പൂരിലെ സെന്റർ വിക്കറ്റിലും പരിശീലന പിച്ചുകളിലും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം പരിശീലിക്കാനായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തീരുമാനം.

എന്നാൽ നാഗ്പൂരിലെ പിച്ചുകൾ നനച്ചതായി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ അറിയിച്ചു. വിക്കറ്റിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിരുന്നു പ്രത്യേക പരിശീലനമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ കോച്ച് ആൻഡ്രു മക്ഡൊണാൾഡ് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ടീമിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണു വിവരം. മൂന്നാം സ്പിന്നറായി മാറ്റ് കുനേമൻ ടീമിലെത്തും. ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർ ഡേവിഡ് വാർണർ പുറത്തിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

