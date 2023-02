തൃശൂർ ∙ ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഴനിയമമായ വിജെഡി മെത്തേഡിന്റെ രജത ജൂബിലി വർഷത്തിൽ അതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വി. ജയദേവന് ബിസിസിഐയുടെ അംഗീകാരം. രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിലടക്കം ആഗോളതലത്തി‍ൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള മഴനിയമമായ ഡക്ക്‌വർത്ത്–ലൂയിസ് (ഡിഎൽ) സമ്പ്രദായത്തിനു ബദലായി തൃശൂർ സ്വദേശി ജയദേവൻ സംഭാവന ചെയ്തതാണു വിജെഡി മെത്തേഡ്. ഇതിനു പ്രതിഫലമായി 21 ലക്ഷം രൂപ ബിസിസിഐ കഴിഞ്ഞദിവസം സമ്മാനിച്ചു.



പൂർണമായും ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന വിധം വിജെഡി മെത്തേഡ് പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഐഒഎസ് ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിപ്പും പണിപ്പുരയിലാണ്. തൃശൂർ കുരിയച്ചിറ നെഹ്റുനഗർ സ്വദേശിയായ ജയദേവൻ 1998 സെപ്റ്റംബറിലാണ് വിജെഡി മെത്തേഡ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. മത്സരത്തിനിടെ മഴ പോലെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ് തടസ്സപ്പെട്ടാൽ ശേഷിക്കുന്ന ഓവർ, വിക്കറ്റുകൾ, എടുത്ത റൺസ് എന്നിവ വിലയിരുത്തി വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

1999 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഡിഎൽ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നതോടെയാണു ജയദേവൻ തന്റെ മഴനിയമം ബിസിസിഐക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. 2005–06ൽ ഐസിസിയും (രാജ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ) വിജെഡി മഴനിയമം പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

2022ൽ ഐപിഎൽ ചെയർമാനായിരുന്ന ബ്രിജേഷ് പട്ടേൽ, ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ജയ് ഷായ്ക്കു മുന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയതെന്നു ജയദേവൻ പറഞ്ഞു. കർണാടക സ്വദേശിയും ബിസിസിഐ അംപയറുമായ കേശവ് കോലേയുടെ സ്പോർട്ടെക് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ചേർന്നു 3 വർഷം മുൻപു ജയദേവൻ വിജെഡി മെത്തേഡ് പൂർണമായും പുതിയ കംപ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിലേക്കു മാറ്റിയെഴുതി പരിഷ്കരിച്ചു.

English Summary: 25 years after developing VJD method, Jayadevan gets due remuneration from BCCI