ബാബർ അസമിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ തുക സ്മൃതി മന്ഥനയ്ക്ക്; ആഘോഷിച്ച് ആരാധകർ

മുംബൈ∙ പ്രഥമ വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ താരലേലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയായപ്പോൾ, വിലയേറിയ താരമായത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ഥനയാണ്. 3.4 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണറെ റോയല്‍ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരാണു ടീമിലെത്തിച്ചത്. സ്മൃതി ബാംഗ്ലൂരിലെത്തിയത് ആർസിബി ആരാധകരും ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ പാക്കിസ്ഥാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ബാബർ അസമിന്റെ വരുമാനവുമായി സ്മൃതിയുടെ വരുമാനത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചില ആരാധകർ.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ പാക്കിസ്ഥാൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽനിന്ന് ബാബർ നേടുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വനിതാ പ്രീമിയർ ലീഗില്‍നിന്ന് സ്മൃതിക്കു ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ ട്വിറ്ററിൽ പ്രതികരിച്ചു. ബാബര്‍ അസമിന് പിഎസ്എല്ലിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന തുക 2.30 കോടിയാണ്.

സ്മൃതിയെയും ഓസീസ് സൂപ്പര്‍ താരം എലിസ് പെരിയെയും ഒരു ടീമിൽ ലഭിക്കുന്നത് മെസ്സിയും റൊണാൾഡോയും ഒരേ ടീമിൽ കളിക്കുന്നതു പോലെയാണെന്ന് ഒരു ആരാധകൻ പ്രതികരിച്ചു. 1.7 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് എലിസ് പെരിയെ ആർസിബി ടീമിലെടുത്തത്. ഇവർക്കു പുറമേ രേണുക സിങ്, റിച്ച ഘോഷ്, സോഫി ഡെവൈൻ എന്നിവരെയും ആർസിബി സ്വന്തമാക്കി.

റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ വനിതാ ടീം– സ്മൃതി മന്ഥന (3.4 കോടി), സോഫി ഡെവൈൻ (50 ലക്ഷം), എലിസ് പെരി (1.7 കോടി), രേണുക സിങ് (1.5 കോടി), റിച്ച ഘോഷ് (1.9 കോടി), എറിൻ ബേൺസ് (30 ലക്ഷം), ദിഷ കാസത് (10 ലക്ഷം), ഇന്ദ്രാണി റോയ് (10 ലക്ഷം), ശ്രേയാങ്ക പാട്ടിൽ (10 ലക്ഷം), കനിക അഹൂജ (35 ലക്ഷം), ആശ ശോഭന (10 ലക്ഷം), ഹീതർ നൈറ്റ് (40 ലക്ഷം), ഡെയ്ൻ വാൻ നികെർക്ക് (30 ലക്ഷം), പ്രീതി ബോസ് (30 ലക്ഷം), പൂനം ഖേംനർ (10 ലക്ഷം), കോമൾ സൻസാദ് (25 ലക്ഷം), മേഗൻ ഷുട്ട് (40 ലക്ഷം), ഷഹാന പവാര്‍ (10 ലക്ഷം).

English Summary: "Smriti Mandhana's Salary More Than Babar Azam's": Fans at Social Media