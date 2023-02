മുംബൈ∙ ക്രിക്കറ്റിന്റെ മൂന്നു ഫോർമാറ്റുകളിലും ഐസിസി റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ തകർപ്പൻ വിജയത്തിന്റെ കരുത്തിൽ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു കുതിച്ചു. 115 പോയിന്റുകളാണ് ഒന്നാമതുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത്.

രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയെക്കാൾ (111) നാലു പോയിന്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അധികമുണ്ട്. 106 പോയിന്റുമായി ഇംഗ്ലണ്ടാണു മൂന്നാമത്. വ്യാഴാഴ്ച ന്യൂസീലൻഡിനെ ടെസ്റ്റിൽ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് പോയിന്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ട്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റിൽ തകർപ്പന്‍ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ആർ. അശ്വിനും രവീന്ദ്ര ജഡേജയും റാങ്കിങ്ങിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

ബോളിങ്ങിൽ 846 പോയിന്റുമായി രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ രണ്ടാമതെത്തി. ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസാണ് (867 പോയിന്റ്) ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഓൾ റൗണ്ടര്‍മാരിൽ 424 പോയിന്റുമായി ജഡേജയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്.

English Summary: India Becomes World Number one Test Side, Claim Top Spot In All Formats