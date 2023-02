‘തലവര മാറ്റിയ ഇന്റൻഷിപ്പ്’; ഡിആർഎസ് ടെക്നോളജി കരിയറാക്കിയ മലയാളി പറയുന്നു

ക്രിക്കറ്റിൽ അംപയറുടെ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കളിക്കാരും കാണികളും ടിവി പ്രേക്ഷകരുമെല്ലാം ഒരേ സമയം കണ്ണും കാതുംകൂർപ്പിച്ചു സ്ക്രീനിലേക്കു നോക്കും. ആവേശകരമായ ഘട്ടത്തിലുള്ള നിർണായക തീരുമാനമാണെങ്കിൽ കളിക്കാരുടെയും ആരാധകരുടെയും ഹൃദയം പടപടാ മിടിക്കും. തീരുമാനമെടുത്ത അംപയര്‍ക്കുമുണ്ടാകും ആകാംക്ഷ. തന്റെ തീരുമാനമെങ്ങാനും പിഴച്ചോ? എതിർ തീരുമാനമാണുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നാണക്കേടുമുണ്ടാകും.



ഇങ്ങനെ കളിക്കാരും കാണികളും അംപയർമാരും ടിവി പ്രേക്ഷകരുമെല്ലാം ഒരേസമയം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നണിയിൽ തകൃതിയിലുള്ള ജോലിയിലാകും മൂവാറ്റുപുഴക്കാരൻ എബിൻ ബിന്നിയും കൂട്ടരും. കളിക്കാരുടെ കുറ്റവും കുറവും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കിനിൽക്കുന്ന അംപയർമാർക്കു വീഴ്ചപറ്റിയാൽ പിടികൂടുന്നവരാണിവർ.

ലോകമൊട്ടാകെ ക്രിക്കറ്റിലിപ്പോൾ അംപയറുടെ തീരുമാനങ്ങളിലെ കൃത്യതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിആർഎസ് (ഡിസിഷൻ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം) ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടെന്നിസിലും ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഫുട്ബോളും ബാഡ്മിന്റനുമടക്കം മറ്റു കളികളിലും സമാനസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങി. ഡിആർഎസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആഗോള കമ്പനിയായ ഹോക്ക് ഐ ഇന്നൊവേഷൻസിലെ സീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് എബിൻ ബെന്നിയെന്ന ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ. ക്രിക്കറ്റിലെ ഡിആർഎസ് സംഘത്തിലെ ഏക മലയാളി. ബിരുദപഠനകാലം മുതൽ താമസം യുകെയിൽ.

എബിൻ ബെന്നി

ഇക്കാലത്തു ക്രിക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന 90 ശതമാനത്തിലേറെ ഔദ്യോഗിക മത്സരങ്ങളിലും ഡിആർഎസ് സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതു ഹോക്ക് ഐ ഇന്നൊവേഷൻസാണ്. ദുബായിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മൂവാറ്റുപുഴ തൃക്കളത്തൂർ കരുമാലക്കോട്ടിൽ ബിന്നി മാത്യുവിന്റെയും അധ്യാപികയായ ആശ ബിന്നിയുടെയും മകനായ എബിൻ സഹോദരി ഷെറിന്റെ വിവാഹത്തിനാണു നാട്ടിലെത്തിയത്. വൈകാതെ മടങ്ങും.

∙ ക്യാമറ മുഖ്യം

പന്തിന്റെ ദിശയും നീക്കവും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെസൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു ത്രീഡി ഗ്രാഫിക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണു ഹോക്ക് ഐയുടേത്. ഒരു മത്സരത്തിൽ എട്ടു ക്യാമറകളുണ്ടാകും. ടിവി സംപ്രേക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറകളുമായി ഇതിനു ബന്ധമില്ല. ബോളർക്കും ബാറ്റർക്കും പിന്നിലായി രണ്ടു വീതം ക്യാമറകൾ, ബോളറുടെയും ബാറ്ററുടെയും ഏതെങ്കിലും വശങ്ങളിലായി രണ്ടു വീതം ക്യാമറകൾ. ഇവ പൂർണമായും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പിച്ചിലേക്ക്.

രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനിടെ ഡിആർഎസിനു സിഗ്നൽ നൽകുന്ന വിരാട് കോലി.

മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപേ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി പിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതോടെ ക്യാമറകൾ പന്തുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സജ്ജമാകും.

കളി തുടങ്ങിയാൽ ഓരോ പന്തും ക്യാമറകൾ എല്ലാവശത്തുനിന്നുമായി നിരീക്ഷിക്കും. അംപയറുടെ തീരുമാനം തെറ്റെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഡിആർഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടാലുടൻ ട്രാക്കിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആ പന്തിന്റെ തുടക്കംമുതലുള്ള ചലനവും ഗ്രാഫിക്സും സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്കും തേർഡ് അംപയറുടെ മുന്നിലുള്ള മോണിറ്ററിലേക്കും നൽകും. പന്തിന്റെ ദിശ, നീക്കം എന്നിവ വിലയിരുത്തി തേർഡ് അംപയർ ഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നു പറയും’– എബിൻ പറയുന്നു.

ദുബായിലെ സ്കൂൾ പഠനത്തിനുശേഷം യുകെയിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദപഠനത്തിനു പോയ എബിനു പഠനത്തിനിടെ ഹോക്ക് ഐ ഇന്നവേഷൻസിൽ ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അവസരം ലഭിച്ചു. അതിനുശേഷം ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി അതേ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയിൽ കയറി. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിആർഎസ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗവുമായി. രണ്ടു വർഷമായി എബിൻ ഡിആർഎസ് സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ട്.

ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെ ഡിആർഎസ് സിഗ്നൽ നൽകുന്ന എം.എസ്. ധോണി.

എബിൻ ഡിആർഎസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രധാന മത്സരങ്ങളിൽ മറക്കാനാകാത്തത് അഹമ്മദാബാദിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസും തമ്മിൽ നന്ന കഴിഞ്ഞ ഐപിഎൽ ഫൈനലാണ്. ദുബായിൽ ലോക ട്വന്റി–20 ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയ–ന്യൂസിലൻഡ് മത്സരവും ചെയ്യാനായി.

∙ കൃത്യതയുമായി ഡിആർഎസ്



ക്രിക്കറ്റിൽ ഡിആർഎസ് സമ്പ്രദായം അംപയർമാരുടെ തീരുമാനത്തിലെ കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും തുറന്നുകാണിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സരത്തിലെ കൃത്യതയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പരമാവധിയിലെത്തിക്കാൻ ഡിആർഎസ് സഹായകമാകുന്നു. അതിനാൽതന്നെ ക്രിക്കറ്റ് സുതാര്യവും സത്യസന്ധവുമായ കളിയായി മാറുന്നു. കളിക്കും കളിക്കാർക്കും അംപയർമാർക്കുമെല്ലാം സ്വീകാര്യമാകുന്ന സുതാര്യത മത്സരത്തിനു കൈവരുന്നു.

എബിൻ ബെന്നി.

ഇന്ത്യയിൽ ഡിആർഎസ് നടപ്പാക്കിയത് 2008ൽ ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലാണെന്നു ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ടെന്നിസിലും ബാഡ്മിന്റനിലും മറ്റും പന്തും ഷട്ടിലും ഇൻ ആണോ ഔട്ട് ആണോ എന്നതുപോലുള്ളതർക്കങ്ങളിൽ സമാനസാങ്കേതികവിദ്യ ഏറെ നിർണായകമാകുന്നുണ്ട്. ഫുട്ബോളടക്കം ഏതൊരു ഗെയിമിലും വളരെ നിർണായകമായ പങ്കു വഹിക്കാൻ കഴിയും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്. കൂടുതൽ ഗെയിമുകളിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങുന്നതോടെ കൂടുതൽ ആളുകളെ നിയമിക്കേണ്ടിവരും. അതോടെ സ്പോർട്സിൽ താത്പര്യമുള്ള ടെക്കികളായ യുവാക്കൾക്കുള്ള സാധ്യതകളും ഏറെയുണ്ടാകും.

