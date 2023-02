സാനിയ മിർസ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ടീമിന്റെ മെന്ററാകും

ബെംഗളൂരു∙ ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിർസ വനിതാ ഐപിഎലിൽ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ (ആർസിബി) മെന്ററാകും. ടൂർണമെന്റിന്റെ വരവോടെ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നും സാനിയ പറഞ്ഞു. 6 ഗ്രാൻസ്‍ലാം കിരീടങ്ങളും 43 ഡബ്ല്യുടിഎ കിരീടങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ള സാനിയ കഴിഞ്ഞ മാസം ഓസ്ട്രേലിയ ഓപ്പണ്‍ മിക്സ്ഡ് ഡബിൾസിൽ റണ്ണറപ് കിരീടം നേടിയിരുന്നു.



English Summary: Sania Mirza appointed as the mentor of the RCB women's cricket team