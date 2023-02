മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പൃഥ്വി ഷായെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നടന്ന സംഭവത്തിൽ സോഷ്യൽ മിഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ സപ്ന ഗിൽ എന്ന ചണ്ഡിഗഡുകാരിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഏഴു പേരെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിൽവച്ച് സെൽഫിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാണ് ഇവർ പൃഥ്വി ഷായെ ആക്രമിച്ചത്. ആദ്യം സെൽഫിയെടുക്കാൻ അനുവദിച്ച പൃഥ്വി ഷാ, സംഘം കൂടുതൽ സെൽഫികളെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ മാറിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംഘം അക്രമാസക്തരായത്.

താരത്തിനു നേരെ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റുകൊണ്ട് ആക്രമണമുണ്ടായതായും കാറില്‍ പിന്തുടർന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിലുണ്ട്. അക്രമികൾ കാറിന്റെ വിൻഡ് ഷീൽഡ് തകർത്തു. 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പൃഥ്വി ഷായുടെ സുഹൃത്തിന്റെ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

∙ ആരാണ് സപ്ന ഗിൽ?

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ പൃഥ്വി ഷായെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ച സപ്ന ഗിൽ ചില്ലറക്കാരിയല്ല. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സുള്ള സോഷ്യൽ മിഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറും ഭോജ്പുരി നടിയുമാണ് സപ്ന ഗിൽ. കാശി അമർനാഥ്, നിർഹുവ ചലാൽ ലണ്ടൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചണ്ഡിഗഡ് സ്വദേശിനിയായ ഗിൽ, നിലവിൽ മുംബൈയിലാണ് സ്ഥിര താമസം. വിഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ജോഷ്, സ്നാപ്ചാറ്റ്, യുട്യൂബ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സജീവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഗിൽ.

∙ സംഭവിച്ചത് എന്ത്?

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപമുള്ള ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് പൃഥ്വി ഷായുമായി സപ്നയും സംഘവും ഉടക്കിയത്. ബുധാനാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. ഹോട്ടലിൽവച്ച് പൃഥ്വി ഷായെ കണ്ട സപ്ന ഗില്ലും സുഹൃത്തും സെൽഫിയെടുക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ച് അടുത്തെത്തി. ആരാധകരാണെന്നും സെൽഫിയെടുക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച പൃഥ്വി ഷാ, അവർക്കൊപ്പം സെൽഫിക്കു പോസ് ചെയ്തു.

എന്നാൽ, സെൽഫികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ പൃഥ്വി ഷാ തന്നെ വെറുതെ വിടാൻ ഇരുവരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതോടെ ക്രുദ്ധരായ സപ്നയും സുഹുത്തും പൃഥ്വി ഷായുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇരുവരും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. ഇതോടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ട ഹോട്ടൽ മാനേജർ, സപ്നയോടും സുഹൃത്തിനോടും ഹോട്ടലിൽനിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പൃഥ്വി ഷായും സുഹൃത്തും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ നേരത്ത്, കൂടുതൽ ആളുകളുമായി ഇരുവരും വീണ്ടും അടുത്തെത്തി. സപ്നയുടെ സുഹൃത്തായ താക്കൂറിന്റെ കൈവശം ബേസ്ബോൾ ബാറ്റുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപയോഗിച്ച് ഇയാൾ പൃഥ്വി ഷായുടെ വാഹനം ആക്രമിച്ചു. ഇതോടെ ഷാ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഹോട്ടലിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു പോയി. ഇവരെ ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്ന അക്രമികൾ, ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽവച്ച് കാർ ആക്രമിച്ചു. പൊലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 50,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും പരാതിയിലുണ്ട്.

English Summary: 'Attack' on Prithvi Shaw: Who is Sapna Gill and what led to the fight?