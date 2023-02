വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് 10 വിക്കറ്റ് ജയം; സെമി സാധ്യത സജീവം

കേപ് ടൗൺ ∙ വനിതാ ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 10 വിക്കറ്റ് ജയവുമായി ഓസ്ട്രേലിയ സെമിഫൈനൽ സാധ്യത സജീവമാക്കി. സ്കോർ: ശ്രീലങ്ക– 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 112. ഓസ്ട്രേലിയ–15.5 ഓവറിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 113. മൂന്നാം ജയത്തോടെ 6 പോയിന്റുമായി ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. അലീസ ഹീലി (54 നോട്ടൗട്ട്), ബേത്ത് മൂണി (56 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരുടെ സെഞ്ചറി കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയെ അനായാസ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്.



English Summary: Australia beat Sri Lanka by 10 wickets in the Women's Twenty20 World Cup