ഒരൊറ്റ സിക്സിന്റെ പേരിൽ ‘വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ’; ഇന്ത്യയുടെ 'പവർഹൗസ്', വിവാദം മാത്രമല്ല ചേതൻ

ഒടുവിൽ ചേതൻ ശർമ രാജിവച്ച് പടിയിറങ്ങി. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ചീഫ് സിലക്ടർ പദവിയിൽനിന്നാണ് ചേതൻ ശർമയുടെ പടിയിറക്കം. രണ്ടു തവണയായി ചീഫ് സിലക്ടറുടെ കുപ്പാഴമണിഞ്ഞ ശർമയുടെ വിടവാങ്ങൽ വിവാദങ്ങളോടെയായിരുന്നു, രണ്ടു തവണയും. 2022 ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യയുടെ മോശം പ്രകടനമാണ് ശർമയ്ക്ക് ആദ്യമായി പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നത്. ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം സെമിയിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ചേതന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാനലിനെ ബിസിസിഐ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പുതിയ സിലക്‌ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിലും ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ചേതൻ ശർ‌മയെ ഈ വർഷം ആദ്യം നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ചേതന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഒളിക്യാമറ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്. അതോടെ അനിവാര്യമായ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചേതൻ ശർമ ‘സിലക്‌ഷൻ മതിയാക്കി’ രണ്ടാം തവണയും പുറത്തുകടന്നു. ആരാണ് ചേതൻ ശർമ? ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ചില അപൂർവ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പേരാണ് ചേതൻ ശർമയെന്നത്. ആ ഓർമപ്പെടുത്തലുകളുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നതും. മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് സാക്ഷാൽ കപിൽദേവിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു ചേതൻ ശർമ. വിവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം ക്രിക്കറ്റിനെ ആഘോഷമാക്കിയ ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. പതിനാറാം വയസ്സിൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ചേതൻ സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളുമേറെ. കപിൽദേവും റോജർ ബിന്നിയുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന കാലത്ത് അവർക്കൊപ്പം തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ബോളിങ്ങിന്റെ നെടുംതൂണായ ചേതന് പിന്നീട് എന്തു സംഭവിച്ചു? വിശദമായറിയാം...

∙ കപിലിനെ ആരാധിച്ച്, പിന്നെ കപിലിനൊപ്പം...

ടീനേജ് പ്രായത്തിൽത്തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജഴ്സിയണിയാന്‍ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച അപൂർവം ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളിലൊരാളാണ് ചേതൻ ജഗദ്റാം ശർമ. ‘കുട്ടിക്കാലത്തു’തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിലും ഇന്ത്യൻ ടീമിലും ‘കടന്നു’കയറിയ കരിയറായിരുന്നു ശർമയുടേത്. ജനനം 1966ലായിരുന്നെങ്കിൽ (ലുധിയാനയിൽ) ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലെ അരങ്ങേറ്റം 1982ൽ 16–ാം വയസ്സിൽ. കപിൽദേവിന്റെ ഗുരുനാഥൻ ദേശ്പ്രേം ആസാദാണ് ചേതൻ ശർമയുടെയും ഗുരുനാഥൻ. കപിൽ പയറ്റിത്തെളിഞ്ഞ ചണ്ഡിഗഡിലെ സെക്ടർ 16 സ്റ്റേഡിയമാണ് ശർമയുടെയും നഴ്സറി. ഇവിടെ പരിശീലനത്തിനെത്തിയിരുന്ന കപിൽദേവിനെ ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കണ്ട ബാല്യമായിരുന്നു ശർമയുടേത്. തന്റെ ബാല്യകാല ഹീറോ ആയിരുന്ന ഇതേ കപില്‍ദേവിനൊപ്പം കരിയറിലുടനീളം ഇന്ത്യയ്ക്കുവേണ്ടി പന്തെറിയാനും ചേതനു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ക്രിക്കറ്റ് കുടുംബത്തിൽനിന്നായിരുന്നു ശർമയുടെ വരവും. അമ്മാവൻ യശ്പാൽ ശർമ 1983 ലോകകപ്പ് നേടിയ ടീമിലെ പ്രധാനി. മികച്ചൊരു താരമാകാൻ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിരുന്നു.

∙ വിവിയന്റെ വിക്കറ്റെടുത്ത ‘ബാല്യം’

സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ 1981–82ൽ ബിസിസിഐയുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ചേതൻ ശർമയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു. സ്കൂൾബോയ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന പുരസ്കാരം നേടുമ്പോൾ ശർമയ്ക്ക് പ്രായം 15 വയസ്സ്. തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് അരങ്ങേറ്റം. ഇന്ത്യയിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ ഉത്തരമേഖല ടീമിൽ ശർമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ ഗോർഡൻ ഗ്രീനിഡ്ജിന്റെ മിഡിൽ സ്റ്റംപ് തെറിപ്പിച്ച് അരങ്ങേറ്റം കൊഴുപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ ഇതിഹാസ താരം വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സിന്റെയും വിക്കറ്റ് പിഴുതു, മനോഹരമായൊരു ഇൻസ്വിങ്ങറിലൂടെ.

ആദ്യ രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ 5 മൽസരങ്ങളിൽനിന്നായി നേടിയത് 27 വിക്കറ്റുകൾ. കപിൽദേവും റോജർ ബിന്നിയുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന സമയത്താണ് ചേതൻ ശർമ മികച്ച നേട്ടവുമായി ആഭ്യന്തരക്രിക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത്. 1983 ലോകകപ്പ് നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ മുന്നിലെത്തിയ സമയവും. പക്ഷേ സിലക്ടർമാർക്ക് ശർമയെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനായില്ല. 1983 അവസാനം വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിൽ അദ്ദേഹത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. ജംഷഡ്പൂരിൽ നടന്ന നാലാം മൽസരത്തിലൂടെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം. താൻ ഏറെ ആരാധിച്ച കപിൽദേവുമായി ബോളിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ശർമയെ കാത്തിരുന്നത്. അരങ്ങേറ്റം മോശമായില്ല. ഡസ്മണ്ട് ഹെയ്ൻസ്, ജെഫ് ഡുജോൻ എന്നിവരുടേതടക്കം മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി അരങ്ങേറ്റം തകർത്തു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കും വിളി വന്നു. 1984–85ൽ സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനിേലക്ക് പോയ ടീമിൽ ശർമ ഇടം നേടി. ലഹോർ ഖദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം. അപ്പോൾ പ്രായം 18 വയസ്സ്, 288 ദിവസം. കളി കാണാൻ പാക്ക് പ്രസിഡന്റ് സിയാ ഉൾ ഹഖ് അടക്കമുള്ളവർ. സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ 100–ാം ടെസ്റ്റ് എന്ന പ്രത്യേകത ആ മൽസരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 5–ാം പന്തിൽ തന്നെ ആദ്യ വിക്കറ്റ്– ഓപ്പണർ മൊഹ്സിൻ ഖാന്റേത്. മറ്റൊരു ഓപ്പണറായ മുദാസർ നസറിന്റെയും വിക്കറ്റ് ശർമയ്ക്കായിരുന്നു. ആകെ മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ നേടി ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റവും കൊഴുപ്പിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന പരമ്പരയിൽ കാര്യമായി തിളങ്ങാനായില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ശ്രീലങ്കൻ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിൽ 14 വിക്കറ്റുകളുമായി മുന്നിൽനിന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലെ സ്ഥിരം മുഖമായി. കപിൽദേവിനുശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിനുളള ഉത്തരമായി ചേതൻ ശർമ ‘ടീം ഇന്ത്യ’യുടെ ഉയരങ്ങളിലെത്തി. 1986ൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിലേക്ക് നടത്തിയ പരമ്പരയിൽ മികച്ച പ്രകടനാണ് ശർമ നടത്തിയത്. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്നു നേടിയത് 16 വിക്കറ്റുകൾ. അതിൽത്തന്നെ ബിർമിങ്ങാം ടെസ്റ്റിൽ 10 വിക്കറ്റു പിഴുത് ഇംഗ്ലിഷ് മണ്ണിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായി. ഇന്ത്യ പരമ്പരയും നേടി (2–0).

∙ ചുക്കിങ് വിവാദം!

ഇംഗ്ലിഷ് പരമ്പരയ്ക്കു മുൻപ് ചേതൻ ശർമയ്ക്കു നേരെ വലിയ വിവാദമാണ് ഉയർന്നത്. നിയമവിരുദ്ധ ബോളിങ് ആക്‌ഷന്റെ (ചുക്കിങ്) പേരിൽ ശർമയെ വിദേശമാധ്യമങ്ങൾ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തിയെങ്കിലും ഐസിസി പച്ചക്കൊടി കാട്ടി. 1987–88ലെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഇന്ത്യൻ പരമ്പരയ്ക്കുശേഷം ഫോം നിലനിർത്താൻ പാടുപെട്ടു. തുടർന്ന് പല മൽസരങ്ങൾക്കും ശർമയെ പരിഗണിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ 1989ൽ ഇന്ത്യ വിൻഡീസിലേക്ക് നടത്തിയ പരമ്പരയിൽ സ്ഥാനം നേടിയെങ്കിലും നാലു മല‍സരങ്ങളിൽനിന്ന് നേടിയത് എട്ടു വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം. ഇതോടെ ശർമയുടെ ടെസ്റ്റ് കരിയറിന് അവസാനമായി. അപ്പോൾ ചേതൻ ശർമയ്ക്ക് പ്രായം 23 വയസ്സു മാത്രം. ഇന്ത്യയുടെ ‘വെറ്ററൻ’ താരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശർമ അപ്പോഴേക്കും 23 ടെസ്റ്റുകളും 60 ഏകദിനങ്ങളും പിന്നിട്ടിരുന്നു. നേടിയത് 61 ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകളും 65 ഏകദിന വിക്കറ്റുകളും.

രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ശർമ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായത്. രഞ്ജി ട്രോഫി, ദേവ്ധർ ട്രോഫി തുടങ്ങിയ ആഭ്യന്തരമൽസരങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനാണ് ശർമയെ തിരികെ ദേശീയ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഇതിനിടെ ശർമയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് 43 ഏകദിനങ്ങളും 16 ടെസ്റ്റുകളും. 1992ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ അവരുടെ നാട്ടിൽ രണ്ടു ഏകദിനമൽസരങ്ങൾ കളിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും പുറത്ത്. ഒടുവിൽ 1994ൽ തന്റെ അവസാന ഏകദിനവും കളിച്ച് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക്. അവസാന കാലങ്ങളിൽ തീർ‌ത്തും മോശമായ പ്രകടനമായിരുന്നു ശർമയുടേത്. അപ്പോഴത്തേക്കും മനോജ് പ്രഭാകർ, ജവഗൽ ശ്രീനാഥ്, വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ് എന്നീ ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാർ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ വേരുറപ്പിച്ചിരുന്നു.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ഹരിയാനയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്ന ശർമ പിന്നീട് ബംഗാളിന്റെ താരമായി. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിൽ മികച്ച കരിയർ കാഴ്ചവച്ചു. ആകെ കളിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മൽസരങ്ങൾ 121. ഇതിൽനിന്ന് 433 വിക്കറ്റുകൾ. 24 തവണ 5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം. ബാറ്റിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു: 3714 റൺസും മൂന്ന് സെഞ്ചുറികളും നേടി. 1997ൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റിനോടും വിടചൊല്ലി.

∙ കൈത്താങ്ങുമായി സന്ദീപ് പാട്ടീൽ

ചേതൻ ശർമ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ താരമായിരുന്ന സന്ദീപ് പാട്ടീലിനോടാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയ ഉടൻ ഇംഗ്ലിഷ് കൗണ്ടിയിൽ കളിക്കാൻ ശർമയ്ക്ക് അവസരം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തത് സന്ദീപ് പാട്ടീലാണ്. ഇംഗ്ലിഷ് അന്തരീക്ഷം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ്. 1984ൽ താൻ കളിക്കുന്ന സോമർസെറ്റ് ലീഗിലെ എഡ്മണ്ടൻ ക്ലബിൽ അദ്ദേഹമാണ് ശർമയ്ക്ക് സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ സൗജന്യ താമസസൗകര്യവും മറ്റും ഒരുക്കി നൽകി. ഇംഗ്ലിഷ് ലീഗിൽ കളിക്കാനുള്ള ശർമയുടെ മോഹം ഇതോടെ പൂവണിഞ്ഞു

∙ പൊക്കക്കുറവാണ് പൊക്കം

ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളർക്ക് വേണ്ട ശരാശരി ഉയരംപോലും ചേതൻ ശർമയ്ക്ക് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെറും അഞ്ചടി എട്ടിഞ്ച് മാത്രം പൊക്കമുള്ളയാൾ ഫാസ്റ്റ് ബോളറായി എത്രനാൾ തുടരും എന്ന കാര്യത്തിൽ പലർക്കും സംശയമുണ്ടായിരുന്ന കാലം. തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനതായി പലപ്പോഴും ശർമ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് ഈ പൊക്കക്കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ അസൂയ തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ പൊക്കംമാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിമുഖങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊക്കക്കുറവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് ബോളറായി തിളങ്ങിനിന്നപ്പോൾ ഒരു ഓമനപ്പേരും ശർമയ്ക്ക് ലഭിച്ചു: ‘പോക്കറ്റ് സൈസ്ഡ് പവർഹൗസ്’

∙ വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ

ഒരൊറ്റ സിക്സിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെയിടയിൽ ‘വെറുക്കപ്പെട്ടവനാ’യി മാറിയ ചരിത്രം ചേതൻ ശർമയുടെ പേരിലുണ്ട്. 1986ലായിരുന്നു അത്. ഷാർജയിൽ നടന്ന ഓസ്‌ട്രലേഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയതിന്റെ ആവേശം അവസാന പന്തുവരെ നീണ്ടു. അവസാന പന്തിൽ നാലു റൺസ് വേണമെന്നിരിക്കെ ഇന്ത്യയ്ക്കായി പന്തെറിഞ്ഞത് ചേതൻ ശർമ. നേരിടുന്നത് ജാവേദ് മിയാൻദാദ്. ഫുൾ ടോസ് ബോൾ. പന്ത് നേരെ ഗാലറിയിലേക്ക്. പാക്കിസ്ഥാന് കിരീടം. ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്‌റ്റേഡിയം രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് ഭൂപടത്തിൽനിന്നുതന്നെ മാഞ്ഞിട്ടും ആ സിക്‌സർ ഇന്നും മായാതെയുണ്ട്, ഇന്ത്യക്കാരുടെയും പാക്കിസ്ഥാൻകാരുടെയും മനസ്സുകളിൽ.

അതേ ഫൈനലിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടും ശർമയെ കളിപ്രേമികൾ ഓർമിക്കുന്നതാകട്ടെ മിയാൻദാദിന് സിക്‌സറടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഫുൾടോസ് എറിഞ്ഞ ബോളറായി. (അതേ മൽസരത്തിൽ മൂന്നു വിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് മറ്റൊരാൾ മാത്രം: വസീം അക്രം). ആ സിക്സറിന്റെ പേരിൽ ശർമ ഏറെ പഴികേട്ടു. ആരാധകർ വല്ലാതെ വെറുത്തു. ഇതിനുശേഷം വിമാനത്താവളങ്ങളിൽപ്പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവഗണനയോടെയാണ് തന്നെ കണ്ടിരുന്നതെന്ന് വേദനയോടെ ശർമ പറയാറുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ വലച്ച ചരിത്രവും ശർമ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ ചരിത്രമായ ഹാട്രിക്ക്

മിയാൻദാദിനും പാക്കിസ്ഥാനും അവസാന പന്തിൽ സിക്സർ വഴങ്ങിയതിന് ചേതൻ ശർമ പകരം വീട്ടിയത് 1987ലെ ലോകകപ്പിലാണ്. അന്ന് പ്രാഥമിക റൗണ്ടിൽ ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഹാട്രിക്ക് നേടിയാണ് ശർമ ഇന്ത്യൻ ആരാധകരുടെ മനസിൽ ഇടം നേടിയത്. നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന മൽസരത്തിലാണ് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഹാട്രിക്ക് പിറന്നത്. കെൻ റുതർഫോർഡ്, ഇയാൻ സ്‌മിത്ത്, ഈവൻ ചാറ്റ്‌ഫീൽഡ് എന്നിവരാണ് ശർമയുടെ തുടരെയുള്ള മൂന്നു പന്തുകളിൽ പുറത്തായത്. ആ മൽസരത്തിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ ബാറ്റിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഏകദിന സെഞ്ചുറിയും പിറന്നു (പുറത്താവാതെ 103). അന്ന് മറ്റൊരു ‘വലിയ’ ബഹുമതിയും ശർമയെ തേടിയെത്തി. കളിയിലെ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് പട്ടം ഗാവസ്കറിനൊപ്പം ചേതൻ ശർമയും പങ്കിട്ടു. ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസമായ ഗാവസ്കറിനൊപ്പം ആ ബഹുമതി നേടാനായത് ജീവിത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമായി ശർമ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നു.

കാൻപൂരിൽ വച്ച് മറ്റൊരു ഐതിഹാസിക വിജയത്തിനും ശർമ ചുക്കാൻ പിടിച്ച ചരിത്രമുണ്ട്. 1989ലെ എംആർഎഫ് ലോക സീരീസ് നെഹ്റു കപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സെ‍ഞ്ചുറി നേട്ടം. 96 പന്തുകളിൽനിന്ന് പുറത്താവാതെ 101 റൺസ്. അന്നും കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ശർമയാണ്. ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ലാസ്റ്റ് ബാറ്ററായി മുദ്ര ചാർത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ശർമ, പിന്നീട് മധ്യനിരയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് ബാറ്റിങ്ങിലെ മികവുകൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ലാസ്റ്റ് ബാറ്റർ ആയതിനാൽ താൻ കളിച്ച 65 ഏകദിനങ്ങളിൽ 30ലും ബാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ശർമയ്ക്ക് ഉണ്ടായില്ല.

∙ ‘ചെറിയ’ കരിയർ

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വളരെ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടതായിരുന്നു ചേതൻ ശർമയുടെ കരിയർ. ടെസ്റ്റിൽ 1984–89 കാലത്ത് ആകെ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് നാലര വർഷം മാത്രം. 23 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്നായി നേടിയത് 396 റൺസും 61 വിക്കറ്റുകളും. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ (1983–94) നേടിയത് 456 റൺസും 67 വിക്കറ്റുകളും.

