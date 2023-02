‘പൃഥ്വി ഷാ ആരാണെന്നുപോലും അറിയില്ല; ഹോട്ടലിൽ മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു’

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പൃഥ്വി ഷായുടെ കാർ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ പ്രതി സപ്ന ഗില്ലിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽവിട്ടു. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറായ സപ്നയെ ഫെബ്രുവരി 20വരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽവിട്ടത്. പൃഥ്വി ഷായ്ക്കു മദ്യപിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണു താരത്തെ ബിസിസിഐ വിലക്കിയതെന്നും സപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു.

‘‘ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ 50,000 രൂപ വേണമെന്നൊന്നും സപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതിനു തെളിവില്ല. സപ്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസറാണ്. സംഭവം നടന്നു 15 മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് പൃഥ്വി ഷായും സുഹൃത്തും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. അതേദിവസം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടു പരാതി നൽകിയില്ല.’’– സപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ ചോദിച്ചു.

പൃഥ്വി ഷാ ആരാണെന്നു പോലും തനിക്കറിയില്ലെന്നാണു സപ്ന കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത്. ‘‘എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പൃഥ്വി ഷായോടൊപ്പം ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെയെന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമാണെന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പൃഥ്വി ഷായുടെ കൂടെ എട്ടു സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ്. പൃഥ്വി ഷാ മദ്യപിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രശ്നം തീർക്കാനാണു പൊലീസ് പറഞ്ഞത്.’’– സപ്ന ഗില്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

മുംബൈ സാന്റക്രൂസിലെ ഹോട്ടലിനു മുന്നിൽവച്ച് പൃഥ്വി ഷായെ അക്രമിച്ചെന്നും കാർ തകര്‍ത്തെന്നുമാണ് സപ്ന ഗില്ലിനെതിരായ കേസ്. സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കം അക്രമത്തിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. പൃഥ്വി ഷായുടെ സുഹൃത്ത് ആശിഷ് യാദവിന്റെ പരാതിയിലാണു പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

