വിക്കറ്റുകൾ എറിഞ്ഞിട്ട് നേഥൻ; ഋഷഭ് പന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ആരാധകർ, ട്രെൻഡിങ്

ന്യൂഡൽഹി∙ ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ബാറ്റു ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായി ഇന്ത്യൻ താരം ഋഷഭ് പന്ത്. സ്പിന്നർ നേഥർ ലയണിന്റെ പന്തുകൾ കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ പാടുപെടുന്നതിനിടെയാണ് ‘പന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ’ എന്ന് ആരാധകർ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പരയിൽ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ഓർത്താണ് ആരാധകരിൽ പലരും ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ നേഥൻ ലയൺ ഇതുവരെ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകളാണു വീഴ്ത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ, കെ.എല്‍. ര‌ാഹുൽ, ചേതേശ്വർ പൂജാര, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ശ്രീകര്‍ ഭരത് എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണു ലയൺ സ്വന്തമാക്കിയത്.

2020–21 വർഷത്തെ ബോർ‍ഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പര 2–1നാണ് ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത്. ഇന്ന് കുറച്ചു സമയം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഋഷഭ് പന്തിനെക്കുറിച്ചാണു ചിന്തിച്ചതെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വസീം ജാഫർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് വിശ്രമത്തിലാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ഇപ്പോൾ. നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ താരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

English Summary: Fans Flood Twitter With Rishabh Pant Memes As Nathan Lyon Shines Against India