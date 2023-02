പുറത്തായതിന് കോലി അസ്വസ്ഥനാണ്; ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് രോഷപ്രകടനം- വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ‍ഡ്രസിങ് റൂമിൽ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി. ആദ്യ മത്സരം കളിക്കുന്ന മാത്യു കുനേമന്റെ പന്തിൽ എൽബിഡബ്ല്യു ആയാണു കോലി പുറത്തായത്. 84 പന്തുകൾ നേരിട്ട കോലി 44 റൺസെടുത്തു. നാലു ഫോറുകളാണു താരം നേടിയത്.

താരം മികച്ച സ്കോറിലേക്കെത്തുമെന്നു തോന്നിച്ച നിമിഷത്തിലായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിത പുറത്താകൽ. ഇതിനിടെയാണ് ഓസീസിന്റെ യുവ സ്പിന്നറുടെ പന്ത് കോലിയുടെ പാഡിൽ ഇടിച്ചത്. അംപയർ നിതിൻ മേനോൻ ഔട്ട് നൽകിയെങ്കിലും കോലി ഡിആർഎസിന് പോകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓൺഫീൽഡ് അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണു തേർഡ് അംപയർ ചെയ്തത്.

ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട കോലി പരിശീലകർ‌ക്കൊപ്പം ഔട്ടായതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കുകയും തുടർന്ന് അസ്വസ്ഥനാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. അതേസമയം അംപയർ നിതിൻ മോനേന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആരാധക രോഷം ഉയരുന്നുണ്ട്. ട്വിറ്ററിൽ നിതിൻ മേനോൻ ട്രെൻ‍ഡിങ് ആയി.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 262 റൺസെടുത്തു. ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 139 റൺസെന്ന നിലയിൽ വീണ ഇന്ത്യയെ വാലറ്റത്ത് അക്സർ പട്ടേലും ആർ. അശ്വിനും ചേർന്നാണു കരകയറ്റിയത്. അക്സർ 115 പന്തിൽ 74 റണ്‍സും അശ്വിൻ 71 പന്തിൽ 37 റൺസും എടുത്തു പുറത്തായി. അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ നേഥൻ ലയണാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിരയെ തകർത്തുവിട്ടത്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഒരു റൺസിന്റെ ലീഡ് ലഭിച്ചു.

