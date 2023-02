വന്നപോലെ മടങ്ങി കെ.എൽ. രാഹുൽ, മൂന്ന് പന്തിൽ നേടിയത് ഒരു റൺ; നിരാശ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലും തിളങ്ങാനാകാതെ മടങ്ങി ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ കെ.എല്‍. രാഹുൽ. ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ആറു റൺസിൽ നിൽക്കെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പുറത്താകൽ. മൂന്നു പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം ഒരു റണ്ണാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ആകെ നേടിയത്. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പിന്നർ നേഥൻ ലയണിന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലെക്സ് കാരി ക്യാച്ചെടുത്താണ് രാഹുലിനെ പുറത്താക്കിയത്.

ഇതോടെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ രാഹുലിനു പകരം ഗില്ലിനെ കളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ബിസിസിഐ പരിഗണിക്കാനാണു സാധ്യത. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 41 പന്തിൽ 17 റൺസാണു രാഹുൽ നേടിയത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലും നേഥൻ ലയണിന്റെ പന്തിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പുറത്താകൽ.

ബോര്‍ഡർ– ഗാവസ്കർ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലും കെ.എൽ. രാഹുൽ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണു പുറത്തെടുത്തത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 71 പന്തിൽ 20 റൺസാണു രാഹുൽ നേടിയത്. തുടര്‍ച്ചയായി തിളങ്ങാതിരിക്കുന്ന താരത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും ആരാധകർ വിമർശനമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുലിനെ ടീമിൽ‌നിന്നു മാറ്റി പുതിയ താരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: KL Rahul Gets Out Again And Departs For 1 In An Unusual Manner