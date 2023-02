ബംഗാളിനെ വീഴ്ത്തി; സൗരാഷ്ട്ര രഞ്ജി ട്രോഫി ചാംപ്യന്മാർ

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ ഒൻപതു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് സൗരാഷ്ട്ര രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് ചാംപ്യൻമാർ. രണ്ടാം തവണയാണ് സൗരാഷ്ട്ര രഞ്ജി ട്രോഫി ജേതാക്കളാകുന്നത്. രണ്ട് ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി ഒൻപതു വിക്കറ്റു വീഴ്ത്തിയ സൗരാഷ്ട്ര ക്യാപ്റ്റൻ ജയദേവ് ഉനദ്കട്ടാണ് കളിയിലെ കേമൻ.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ബംഗാൾ 174 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ സൗരാഷ്ട്ര 404 റൺസ് അടിച്ചുകൂട്ടി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും 241 റൺസേ ബംഗാളിന് നേടാനായുള്ളൂ. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ സൗരാഷ്ട്ര വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു. 2019–20 സീസണിലാണ് സൗരാഷ്ട്ര ഇതിനു മുൻപ് രഞ്ജി ട്രോഫി കിരീടം നേടുന്നത്. അന്നും ബംഗാൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ എതിരാളി.

English Summary: Ranji Trophy 2023: Saurashtra Become Champions Again; Beats Bengal in Final