‘മികച്ച പത്ത് ഓപ്പണർമാരിൽ പോലും രാഹുൽ ഉണ്ടാകില്ല, എന്നിട്ടും ടീമിൽ കളിക്കുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിലും ബാറ്റിങ്ങിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയ കെ.എൽ. രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമുയർത്തി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ്. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പത്ത് ഓപ്പണർമാരെയെടുത്താൽ അതിൽ പോലും രാഹുലിന് സ്ഥാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ട്വിറ്ററിൽ‍ കുറിച്ചു. എങ്കിലും രാഹുലിന് ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു.

‘‘ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പത്ത് ഓപ്പണിങ് ബാറ്റർമാരെയെടുത്താൽ അതിൽ പോലും രാഹുലിന് ഇടമുണ്ടാകില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കുൽദീപ് യാദവിനെപ്പോലുള്ള താരങ്ങൾ മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ച് ആയിട്ടും തൊട്ടടുത്ത മത്സരങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൽ 20 വർഷത്തിനിടെ മോശം ശരാശരിയുള്ള ടോപ് ഓർഡർ ബാറ്റര്‍ക്ക് ഇത്രയേറെ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.’’

‘‘ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ബാറ്റിങ് പ്രതിഭകൾ ഏറെയുള്ള രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഓപ്പണറായി മാനേജ്മെന്റ് പരിഗണിക്കുന്നതു രാഹുലിനെയാണ്.’’– വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് പ്രതികരിച്ചു. രാഹുൽ കാരണം മികച്ച താരങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ 41 പന്തുകൾ നേരിട്ട രാഹുൽ 17 റൺസെടുത്തു പുറത്തായിരുന്നു. നേഥൻ ലയണിന്റെ പന്തിൽ രാഹുൽ എൽബിഡബ്ല്യു ആകുകയായിരുന്നു. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിടെയും രാഹുലിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

