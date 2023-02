ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന രണ്ടാം മത്സരം നേരത്തേ അവസാനിച്ചതോടെ അടുത്ത ടെസ്റ്റിനായി പത്ത് ദിവസത്തെ ഇടവേളയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കുടുംബത്തിലെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കമ്മിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയത്. മാർച്ച് ഒന്നിനാണ് ഇൻഡോറിൽ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുക.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപു തന്നെ കമ്മിൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണു വിവരം. നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിനു ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്പിന്നർ മിച്ചൽ സ്വെപ്സൺ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. പാറ്റ് കമ്മിൻസിനൊപ്പം സ്വെപ്സണും ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തും. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വെപ്സൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു പോയത്.

ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിലെ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങൾ തോറ്റാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മൂന്നാം പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. പരമ്പരയിൽ 2–0ന്റെ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി ഇന്ത്യ നിലനിർത്തി. തുടർച്ചയായ നാലാം പരമ്പരയിലാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന 2 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനും യോഗ്യത നേടാം. നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള ഓസീസിനും ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ജയം കൂടി വേണം.

English Summary: Australia captain Pat Cummins to return home due to personal reasons in middle of India Test series