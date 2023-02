പേസ്, ബാസ്,മാസ് ! ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് 267 റൺസ് ജയം

മൗണ്ട് മാംഗനുയി (ന്യൂസീലൻഡ്) ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ ഓസ്ട്രേലിയ തകർ‌ന്നടിഞ്ഞ പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിനു മുന്നിൽ ഓസീസിന്റെ അയൽക്കാരായ ന്യൂസീലൻഡിനും വൻ തോൽവി. ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ 267 റൺസിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉജ്വലജയം.

സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട്– 9ന് 325 ഡിക്ല., 374. ന്യൂസീലൻഡ്–306,126. ഓസീസിനെ തകർത്തത് ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലിഷ് പേസർമാർക്കു മുന്നിലാണ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കിവീസ് മുട്ടു കുത്തിയത്. ഓപ്പണിങ് ബോളർമാരായ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും (4–18) സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡും (4–49) എട്ടു വിക്കറ്റുകൾ പങ്കുവച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ 2 ഇന്നിങ്സിലും അർധ സെഞ്ചറി നേടിയ ഹാരി ബ്രൂക്ക് ആണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.

രണ്ടു മത്സരപരമ്പരയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 1–0നു മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ‘ബാസ്ബോൾ’ ശൈലിയിൽ അതിവേഗം ബാറ്റു ചെയ്ത് മികച്ച സ്കോർ നേടിയതു കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ വിജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയത്.

English Summary: England won by 267 runs in the first test against New Zealand