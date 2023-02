എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു! ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ഓസീസിനെ കറക്കിയെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒന്നര മണിക്കൂർ!ഒരു റൺ ലീഡുമായി രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയയെ കറക്കിയെറിയാൻ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാർക്ക് ഇന്നലെ വേണ്ടിവന്നത് ഇത്രനേരം മാത്രം. 2 ദിവസങ്ങളിലായി 6 സെഷനുകളിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന ഓസ്ട്രേലിയയെ മൂന്നാം ദിനത്തിലെ ആദ്യ സെഷനിൽ ഇന്ത്യ തറപറ്റിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരായ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ എന്നിവരുടെ മുന്നിൽ ക്ഷണത്തിൽ ഓസീസ് ബാറ്റിങ് നിര തകർന്നപ്പോൾ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 6 വിക്കറ്റിന്റെ ഉജ്വല ജയം. ഇന്നലെ ആദ്യ സെഷനിൽ 52 റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ 9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായതാണ് ഓസീസിന്റെ തോൽവിക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്. 113 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായ ഓസീസ് കുറിച്ച 115 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ മറികടന്നു. സ്കോർ: ഓസ്ട്രേലിയ– 263, 113. ഇന്ത്യ– 262, 4ന് 118.

ഇതോടെ 4 ടെസ്റ്റുകളുടെ പരമ്പരയിൽ ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ ബോർഡർ–ഗാവസ്കർ ട്രോഫി നിലനിർത്തി. തുടർച്ചയായ നാലാം പരമ്പരയിലാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിലെ 7 വിക്കറ്റ് നേട്ടം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10 വിക്കറ്റ് നേടിയ രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. ശേഷിക്കുന്ന 2 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം കൂടി ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിനും യോഗ്യത നേടാം. നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതുള്ള ഓസീസിനും ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ജയം കൂടി വേണം. മാർച്ച് 1 മുതൽ ഇൻഡോറിലാണ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റ്.

തകർന്നടിഞ്ഞ് ഓസീസ്

ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ സ്പിൻ നിരയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഓസീസ് ബാറ്റർമാർ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ തകർത്തടിക്കാനാണു ശ്രമിച്ചത്. ഇന്നലെ അശ്വിനെറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിന്റെ 3–ാം പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്തി ട്രാവിസ് ഹെഡ് ആ നയം വ്യക്തമാക്കി. പക്ഷേ, അതേ ഓവറിൽത്തന്നെ ട്രാവിസിനെ (46 പന്തിൽ 43 റൺസ്) മടക്കി അശ്വിൻ അതു പൊളിച്ചു. കടന്നാക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെയും (9) അശ്വിൻ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ 50 പന്തിൽ 35 റൺസെടുത്ത മാർനസ് ലബുഷെയ്നെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ വീഴ്ത്തി.

പിന്നീടു വന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളിലാർക്കും രണ്ടക്കം പോലും കടക്കാനായില്ല. 12.1 ഓവറിൽ 42 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് ജഡേജ 7 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ജഡേജയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണിത്. ശേഷിച്ച 3 വിക്കറ്റുകൾ അശ്വിനും പേരിലാക്കി. ശരാശരി 2.5 ഇക്കോണമിയിൽ പന്തെറിയുന്ന ജഡേജയുടെയും അശ്വിന്റെയും ഇന്നലത്തെ ഇക്കോണമി 3.45, 3.69 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓസീസിന്റെ പതനത്തിനു കാരണമായതും കണ്ണുംപൂട്ടിയുള്ള ആ അടി തന്നെ.

തകർത്തടിച്ച് രോഹിത്

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയ്ക്കു തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ഓപ്പണർ കെ.എൽ.രാഹുലിന്റെ (1) വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ഓസീസ് ബാറ്റർമാർക്കു നിലയുറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പിച്ചിൽ ബോളർമാരെ രോഹിത് ശർമ കടന്നാക്രമിച്ചു. അടിച്ചു കളിച്ച രോഹിത് (20 പന്തിൽ 31 റൺസ്; 3 ഫോർ, 2 സിക്സ്) ഇന്ത്യയ്ക്കു മികച്ച തുടക്കം നൽകിയതിനു ശേഷമാണ് പുറത്തായത്. വിരാട് കോലി (20), ശ്രേയസ് അയ്യർ (12) എന്നിവരും പിന്നാലെ മടങ്ങിയെങ്കിലും വിക്കറ്റ് കീപ്പർ എസ്.ഭരതും (22 പന്തിൽ 23) നൂറാം ടെസ്റ്റ് കളിച്ച ചേതേശ്വർ പൂജാരയും (74 പന്തിൽ 31) ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചു.

തൂത്തുവാരി തോറ്റു

മൂന്നാം ദിനം ഓസീസ് പതനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബാറ്റർമാരുടെ മോശം ഷോട്ട് സിലക്‌ഷൻ കൂടിയാണ്. നിലത്തു കുത്തിയ ശേഷം അധികം ഉയർന്നു പൊങ്ങാത്ത (ലോ ബൗൺസ്) പന്തുകളെയാണ് മൂന്നാം ദിനം ബാറ്റർമാർക്കു നേരിടേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ, പിച്ചിന്റെ ഈ സ്വഭാവമാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഓസീസ് ബാറ്റർമാർ സ്വീപ് ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ചു വിക്കറ്റു നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ സ്വീപ് ഷോട്ടിനായി ശ്രമിച്ച് 5 ഓസീസ് ബാറ്റർമാരാണ് പുറത്തായത്. സ്റ്റീവ് സ്മിത്താണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം പുറത്തായത്. സ്വീപ് ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ച സ്മിത്തിനെ അശ്വിൻ വിക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കുരുക്കുമ്പോൾ സ്മിത്തിന്റെ ബാറ്റും പന്തും തമ്മിൽ ഏകദേശം 6 ഇഞ്ചോളം അകലത്തിലായിരുന്നു. മാത്യു റെൻഷോ, അലക്സ് ക്യാരി, പാറ്റ് കമിൻസ്, മാത്യു കോനമൻ എന്നിവർ പുറത്തായതും പന്ത് തൂത്തുവാരി അടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ്.

ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിലേക്ക്...

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിലെത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇനി ഒരു ജയം മാത്രം മതി. 3–1, 3–0, 4–0 എന്നിങ്ങനെ പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയാൽ നിലവിൽ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാമതുള്ള ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കും. ഒന്നാമതുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഫൈനൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ജയം കൂടി വേണം. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചതോടെ നാലാമതുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി. ശ്രീലങ്കയാണു മൂന്നാമത്.

English Summary: How Indian spinners thrash Australia in second test?