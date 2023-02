‘റണ്ണുയർത്താൻ അതിസാഹസികത വിനയായി; ഓസ്ട്രേലിയയുടേത് അലക്ഷ്യമായ ബാറ്റിങ്’

രണ്ടാംദിനം നല്ല സ്കോറിൽ കളി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും മൂന്നാം ദിനം നന്നായി തുടങ്ങിയിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് മത്സരം കൈവിട്ടു പോകാൻ കാരണം അവരുടെ ബാറ്റർമാരുടെ ഭാവനാശൂന്യമായ ബാറ്റിങ്ങാണ്. ട്രാവിസ് ഹെഡും മാർനസ് ലബുഷെയ്നും പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഓസീസ്.

150–160 റൺസ് പോലും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ നല്ല സ്കോറായിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ സ്കോർ നേടാൻ കാണിച്ച അതിസാഹസികതയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത്. 200 റൺസിനടുത്തുള്ള വിജയലക്ഷ്യമാണ് അവർ ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ വച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, മത്സരഫലം മറ്റൊന്നായേനെ.സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറ്റർമാർ ഒരു കരുതലുമില്ലാതെ അലക്ഷ്യമായ ബാറ്റിങ്ങിലാണ് പുറത്തായത്.

സ്പിന്നർമാർക്കു നല്ല ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിട്ടും അതു മുതലെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഓസീസ് ഇടംകൈ സ്പിന്നർ മാത്യു കോനമൻ നിരാശപ്പെടുത്തി. മറുവശത്തു ചെറിയ വിജയലക്ഷ്യമായിരുന്നിട്ടും കരുതലോടെയുള്ള ആക്രമണമാണ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർ കാഴ്ചവച്ചത്. ഇത്തരമൊരു പിച്ചിൽ ഷോട്ട് സിലക്‌ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രത ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരി‍ൽ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റർമാർ പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.

English Summary: India vs Australia Second Test, Power Play by P Balachandran