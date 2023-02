ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിൽ മാറ്റമില്ല, രഞ്ജി കളിക്കാൻ പോയ ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട് തിരിച്ചെത്തും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ അടുത്ത രണ്ടു ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മാറ്റമില്ല. സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കായി രഞ്ജി ട്രോഫി ഫൈനൽ കളിക്കാൻ പോയ പേസർ ജയ്ദേവ് ഉനദ്കട് തിരിച്ചെത്തും.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മാർച്ച് 17ന് തുടങ്ങുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ രോഹിത് ശർമ നയിക്കും. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് കളിക്കില്ല. ആ മത്സരത്തിൽ ഹാർദിക് ക്യാപ്റ്റനാകും. പരുക്കേറ്റ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയെ ഏകദിന ടീമിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.



ഏകദിന ടീം: രോഹിത് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാർദിക് (വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ), ഗിൽ, കോലി, ശ്രേയസ്, സൂര്യകുമാർ, രാഹുൽ, ഇഷാൻ, ജഡേജ, കുൽദീപ്, വാഷിങ്ടൻ, ചെഹൽ, ഷമി, സിറാജ്, ഉമ്രാൻ മാലിക്, ഷാർദൂൽ ഠാക്കൂർ, അക്ഷർ, ഉനദ്കട്.

English summary: No changes in Indian cricket test team