വിരാട് കോലിക്ക് അതിവേഗം 25,000 റൺസ്, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ അതിവേഗം 25,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന താരമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ നായകൻ വിരാട് കോലി. 25,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ആറാമത്തെ താരമാണ് കോലി. ഇന്നലെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 20 റൺസ് നേടിയ കോലിക്ക് ടെസ്റ്റ്, ഏകദിനം, ട്വന്റി20 ഫോർമാറ്റുകളിലായി 25,012 റൺസ് ആയി.



549–ാം ഇന്നിങ്സിലാണ് മുപ്പത്തിനാലുകാരനായ കോലിയുടെ നേട്ടം. 577 ഇന്നിങ്സുകളിൽ 25,000 പിന്നിട്ട ഇതിഹാസ താരം സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത്. കോലി 106 ടെസ്റ്റുകളിലായി 8195 റൺസും 271 ഏകദിനങ്ങളിലായി 12,809 റൺസും 115 ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങളിലായി 4008 റൺസും നേടിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ (34,357 റൺസ്), കുമാർ സംഗക്കാര (28,016), മഹേള ജയവർധനെ (25,957), റിക്കി പോണ്ടിങ് (27,483), ജാക്ക് കാലിസ് (25,534) എന്നിവരാണ് കോലിക്കു മുന്നിലുള്ളത്.

English summary: Virat Kohli became the quickest to score 25,000 runs in international cricket