പിച്ചിൽ കുഴികുത്തി നേടിയ വിജയം– ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച ടീം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടിവന്ന പഴി ഒരു പക്ഷേ, ഇതായിരിക്കും. പരമ്പര തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ ഓസീസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റുകളെക്കുറിച്ച് രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സ്പിന്നർമാരെ അളവറ്റു സഹായിക്കുന്ന വിക്കറ്റുകൾ ഒരുക്കിയും ഇടം കയ്യൻ ബാറ്റർമാരെ കുരുക്കാനുള്ള ചതിപ്പണികൾ ചെയ്തുമാണ് ബിസിസിഐ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള പിച്ചുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ തോൽവിക്കുശേഷം വിമർശനങ്ങളുടെ മൂർച്ച ഒന്നുകൂടി കൂടി. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി പരമ്പര നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതോടെ എല്ലാം പിച്ചിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ചു തടിയൂരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഓസീസ് ആരാധകരും മാധ്യമങ്ങളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ സന്ദർശക ടീമുകളെ ‘കുഴികുത്തി വീഴ്ത്തിയാണോ’ ടീം ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ ജയിക്കുന്നത്? ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായത് സ്പിൻ കെണി മാത്രമാണോ? പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 2 ടെസ്റ്റിലും ടോസ് നേടുകയും രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ മികച്ച ജയസാധ്യതയിൽനിന്ന് തോൽവിയിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്ത ഓസീസിന് പിഴച്ചത് എവിടെയാണ്?



∙ ‍പിച്ചുകളുടെ പ്രത്യേകത

ഒരു രാജ്യത്തെ മണ്ണിന്റെ ഘടന, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയെല്ലാം അവിടെയുള്ള ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചുകളെ സ്വാധീനിക്കും. ഓസ്ട്രേലിയ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പിച്ചുകൾക്ക് ഉറപ്പും ഈർപ്പത്തിന്റെ അംശവും കുറവാണ്. ഏഷ്യൻ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എത്രയൊക്കെ നനച്ച് ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ പിച്ചുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരണ്ടുപോകും. ഇത് വിക്കറ്റിൽ കീറലുകൾ വീഴാനും അതുവഴി സ്പിന്നർമാർക്ക് മേൽക്കൈ നേടാനും സഹായിക്കും. മണ്ണിന് ഉറപ്പു കുറവായതിനാൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ തന്നെ പിച്ചിലെ മേൽമണ്ണ് ഇളകിത്തുടങ്ങും. ഇതോടെ പിച്ചിന്റെ ദൃഢത കുറയാൻ തുടങ്ങുകയും പന്തിന്റെ ബൗൺസ് കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇതും ഒരു പരിധിവരെ സ്പിന്നർമാർക്ക് സഹായകരമാണ്. എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റുകളിൽ ഈ പ്രതിഭാസം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ക്യൂറേറ്റർമാരോ ബിസിസിഐയോ വിചാരിച്ചാലും ഇതു മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ വിക്കറ്റ് നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന രവീന്ദ്ര ജഡേജ.

നേരെമറിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ വിക്കറ്റുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഉറപ്പുള്ള മണ്ണായതുകൊണ്ടുതന്നെ വിക്കറ്റുകൾക്ക് നല്ല ദൃഢത ഉണ്ടാവുകയും 5 ദിവസവും ഏറെക്കുറെ സമാന സ്വഭാവം പുലർത്താൻ വിക്കറ്റുകൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനാലാണ് ഓസീസ് പിച്ചുകളിൽ കൃത്യമായ, ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ ബൗൺസ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിച്ചിലേയും അന്തരീക്ഷത്തിലെയും ഈർപ്പത്തിന്റെ അംശം പന്തുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അതതു പ്രദേശത്തിന്റെ കാലവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി സ്വാഭാവികമായും മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ടീമുകൾ അവർക്ക് അനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന പിച്ചുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഒരുക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത്

ടീം സിലക്‌ഷനിലെ പാളിച്ച തന്നെയായിരുന്നു രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഒരു പരിധിവരെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിനെ തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ എന്നീ ടെസ്റ്റ് സൂപ്പർ താരങ്ങളെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സമീപകാലത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും നന്നായി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ മത്സരം തോൽക്കുന്ന സ്ഥിതി. ഓപ്പണർമാരായ ഡേവിഡ് വാർണറുടെയും ഉസ്മാൻ ഖവാജയുടേയും ഫോമിലെ സ്ഥിരതക്കുറവ് ടീമിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.

ട്രാവിസ് ഹെഡ്.

മികച്ച ഫോമിലുള്ള ട്രാവിസ് ഹെഡിനെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചില്ലെന്ന ചോദ്യവും ബാക്കി. ബോളിങ്ങിലേക്കു വരുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്പെഷലിസ്റ്റ് സ്പിന്നർമാരും ഒരു പേസറുമായാണ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന് ഓസ്ട്രേലിയ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നാഥൻ ലയൺ ഒഴികെ ബാക്കി രണ്ടുപേർക്കും ഏഷ്യൻ പിച്ചുകളി‍ൽ യാതൊരു മുൻപരിചയവുമില്ലാത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

മറുവശത്ത് ഇന്ത്യയാവട്ടെ രണ്ട് പേസർമാരും മൂന്ന് ബോളിങ് ഓൾ റൗണ്ടർമാരുമായി ഇറങ്ങി. സ്പിൻ കെണി ഒരുക്കിയെന്ന അധിക്ഷേപം കേൾക്കുമ്പോഴും ഒരു സ്പെഷലിസ്റ്റ് സ്പിന്നറെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ സ്പിൻ ബോളിങ് ഓൾ റൗണ്ടർമാരുമായാണ് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

ഒരു വശത്ത് സ്പിന്നർമാർ വിക്കറ്റ് നേടുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പേസർമാരായ മുഹമ്മദ് ഷമിയും മുഹമ്മദ് സിറാജും അച്ചടക്കത്തോടെ പന്തെറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഓസീസ് നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമിൻസ് തന്റെ മികവിന്റെ നിഴൽമാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയി.

∙ വേഗമാണ് കാര്യം

രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ, അക്‌സർ പട്ടേൽ.

രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ആർ.അശ്വിൻ, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നീ ഇന്ത്യൻ സ്പിന്നർമാരെ ഓസീസ് സ്പിന്നർമാരിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അവരുടെ വേഗമാണ്. ഇതിൽ അശ്വിൻ ഓരോ ബാറ്റർക്കനുസരിച്ചും പന്തിന്റെ വേഗം കുറച്ചും കൂട്ടിയും കൃത്യമായി തന്റെ പ്ലാനുകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ജഡേജയും അക്സറും മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 95 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. ഈ വേഗമാണ് ഇവരെ അപകടകാരികളാക്കുന്നതും. മറുവശത്ത് ലയൺ, മാത്യു കോനമൻ, ടോഡ് മർഫി എന്നീ ഓസീസ് സ്പിന്നർമാരുടെ ശരാശരി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 90 കിലോമീറ്ററിനു താഴെയാണ്. ഈ വേഗക്കുറവു മൂലം ഗുഡ് ലങ്ത്തിലോ ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ഫുൾ ലങ്ത്തിലോ പിച്ചു ചെയ്യുന്ന പന്തുകൾ പോലും ബാക്ക് ഫൂട്ടിലേക്കു മാറി കളിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരെ സഹായിക്കുന്നു.

∙ ഷോട്ട് സിലക്‌ഷൻ

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലെ രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലും ഓസീസ് ബാറ്റർമാരിൽ കൂടുതൽപേരും പുറത്തായത് സ്വീപ് ഷോട്ടിനു ശ്രമിച്ചായിരുന്നു. സ്പിൻ ബോളർമാരെ നേരിടാൻ ഏറ്റവും ഫലവത്തായ ഷോട്ടായി സ്വീപിനെ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട്. ടേൺ ചെയ്യുന്ന പന്തുകളെ നേരിടാൻ സ്വീപ് ഷോട്ട് ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണെന്ന കാര്യത്തി‍ൽ സംശയമില്ല. എന്നാൽ പിച്ചിലെ ബൗൺസിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അടിക്കടി ലോ ബൗൺസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീപ് ഷോട്ട് ഒരു ‘സൂയിസൈഡ് ഷോട്ടായി’ മാറുന്നു. സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, അലക്സ് ക്യാരി, പാറ്റ് കമിൻസ് തുടങ്ങി ഓസീസ് നിരയിലെ ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്വീപ് ഷോട്ടിനു മുതിർന്നാണ് അവരുടെ വിക്കറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്.

പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, വിരാട് കോലി (ഫയൽ ചിത്രം).

മറുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരാകട്ടെ സ്വീപ് ഷോട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഒഴിവാക്കി പരമാവധി സ്റ്റപ് ഔട്ട് ചെയ്തും തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചും ഓസീസ് സ്പിന്നർമാരെ നേരിട്ടു. പരമാവധി പന്തുകൾ ഫ്രൻഡ് ഫൂട്ടിൽ തന്നെ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാർക്ക് തുണയായി.

∙ പിച്ചിൽ അല്ല കാര്യം

മുൻപ് പലതവണ ഓസ്ട്രേലിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സന്ദർശക ടീമുകൾ ഇന്ത്യയി‍ൽ ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നെല്ലാം അവരെ അതിനു സഹായിച്ചത് ടീമിലെ സ്പിന്നർമാരുടെ മികവായിരുന്നു. 2013ലാണ് ഒരു സന്ദർശക ടീമിനോട് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര തോൽക്കുന്നത്. അന്ന് 4 മത്സര പരമ്പരയിൽ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും ടെസ്റ്റുകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിച്ചു. നാലാം മത്സരം സമനിലയിലായി. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ആകെ 37 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഗ്രേം സ്വാൻ– മോൻഡി പനേസർ സ്പിൻ ജോഡിയുടെ ബലത്തിലാണ് അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയത്. പരമ്പരയിൽ 560 റൺസുമായി തിളങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ അലസ്റ്റർ കുക്കും ടീമിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായക ശക്തിയായി.

അതിനു മുൻപ് 2005ൽ നടന്ന ബോർഡർ ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിൽ 2–1 ഓസ്ട്രേലിയയോട് സ്വന്തം മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു. ജയ്സൻ ഗില്ലെസ്പി– ഗ്ലെൻ മെഗ്രാ പേസ് ജോഡിയും ഷെയ്ൻ വോണിന്റെ സ്പിൻ മാജിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയെ പരമ്പര വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

മികച്ച ബോളർമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ജയിക്കാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ മത്സര ഫലങ്ങൾ. ഇതിനു പുറമേ, ഒരു പാർടൈം സ്പിന്നർ മാത്രമായ ഓസ്ട്രേലിയൻ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ മൈക്കിൾ ക്ലാർക്കിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം (9 റൺസ് വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റ് – 2005ൽ) പിറന്നതും ഇന്ത്യയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പിച്ചിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കാൾ ടീം കോംബിനേഷനും ക്വാളിറ്റി സ്പിന്നർമാരെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരിക്കും അടുത്ത രണ്ടു ടെസ്റ്റിലെങ്കിലും തിരിച്ചുവരാൻ ഓസ്ട്രേലിയയെ സഹായിക്കുക.

വാൽക്കഷണം: ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ തകർക്കപ്പെടാത്ത കോട്ടയായ ഗാബയിൽ ചെന്ന് വിജയം പിടിച്ചെടുത്താണ് ഇന്ത്യ ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി കഴിഞ്ഞ തവണ സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ ഗുണം ചെയ്യും.

English Summary: What went wrong for Australia against India in Border Gavaskar Trophy; Analysis