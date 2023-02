വിരാട് കോലിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സൂപ്പർ ബാറ്റർ ആയിരുന്നു കെ.എൽ.രാഹുൽ. ടെസ്റ്റും ഏകദിനവും ടി 20യും ഐപിഎലും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ മേഖലയിലും മിടുക്കൻ... കളി കാണാനും എന്തൊരു ചേല്.. ഫോമിന്റെ നെറുകയിൽ വിലസിയിരുന്ന കാലത്ത് രാഹുലിന്റെ ബാറ്റിങ് കോലിക്കും മുകളിൽ പന്തലിച്ചു നിന്നു. എന്നാൽ കാലത്തിന് കോലം മാറ്റാനാകാതെ കോലി തുടരുമ്പോൾ രാഹുലിന് രാഹുവിന്റെ അപഹാരമാണ്. കർണാടക താരത്തിന്റെ വളർച്ച ഇപ്പോൾ പടവലം പരുവത്തിലെത്തി. അതങ്ങ് വെട്ടി ദൂരെക്കളയാൻ ചുറ്റും കത്തികൾ മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ്. സഹിച്ചു മടുത്ത്, കളി തോറ്റാലും രാഹുൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പുറത്താകണേ എന്നു പ്രാർഥിക്കുന്ന മട്ടിലെത്തി ആരാധകർ. പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകുമോ രാഹുലിന്? ടീമിലെ മൂത്ത രാഹുൽ ഇളയ രാഹുലിനെ ഇനിയും സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തുമോ? കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽ ബാറ്റുവീശുന്ന ശുഭ്മൻ ഗിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റിസർവ് ബെഞ്ചിൽ ഊഴം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ കെ.എൽ. രാഹുൽ സേഫ്സോണിലാണോ? ബോർഡർ – ഗാവസ്കർ ട്രോഫിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങൾ ‘എല്ലാത്തിനുമുള്ള’ തീർപ്പു കൽപിക്കും.

∙ ക്ലാസ് താരം, സംശയമില്ല

രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന്റെ പേരുമാത്രമല്ല, ആ ടെക്നിക്കും പഴുതടച്ചുള്ള പ്രതിരോധവും ക്രീസിലെ ജാഗ്രതയുമെല്ലാം ശിഷ്യനിൽ ഇഴചേർന്നിരുന്നു. സിഡ്നിയിലും ജമൈക്കയിലും സെഞ്ചൂറിയനിലും ലോഡ്സിലുമെല്ലാം സെഞ്ചറിയടിച്ച് ആശാനൊത്തവനെന്ന് പറയിച്ചവനാണ് കെഎൽ. കർണാടക എൻഐടി പ്രഫസറുടെ ഈ മകനിലൂടെ പുതിയ നായകനെ ലഭിച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഉന്നത പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് തോന്നിച്ച ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവി ക്യാപ്റ്റനായി വാഴിക്കാനുള്ള സാഹസമൊക്കെ മാറിക്കിട്ടിയെങ്കിലും ഇവൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല, കോലിയെയും രോഹിത് ശർമയെയും പോലെ അപൂർവമായി ഉദിക്കുന്ന താരോദയം എന്ന ചിന്ത സിലക്ടർമാരിൽ ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നു. '

വിരാട് കോലിക്കൊപ്പം കെ.എൽ. രാഹുൽ.

അതിനു തെളിവാണ് ടീമിൽ ഇപ്പോഴുമുള്ള സ്ഥാനം. കഴിഞ്ഞ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷത്തെ കാലയളവിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഇത്രയും അവസരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരൻ വേറെയുണ്ടാകുമോയെന്ന് സംശയം. ഈ പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നവർ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ ധാരാളമുണ്ട്.

ഒറ്റ രാജ്യാന്തര മത്സരം പോലും കളിക്കാനാകാതെ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്ന കരിയറുകളെത്ര. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽതന്നെ രാഹുലിന്റെ സുഹൃത്ത് മയാങ്ക് അഗർവാളും ഹനുമ വിഹാരിയുമെല്ലാം ഒന്നു വീണപ്പോഴേക്കും പുറത്തെറിയപ്പെട്ടവരാണ്. കെ.എൽ. രാഹുലിനു മുൻപിൽ തെക്ക് – വടക്ക് ലോബി വാദവും പരാജയപ്പെടുകയാണ്. കാരണം മുംബൈ താരം സർഫറാസ് ഖാൻ ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്കുള്ള വാതിലിൽ മുട്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെയായി, ഇതുവരെ തുറന്നുകിട്ടിയിട്ടില്ല. രാഹുലിനെ പുറത്താക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നവർ സർഫറാസിന്റെയും ശുഭ്മൻ ഗില്ലിന്റെയും കാര്യമാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.

∙ എല്ലാം ഒരു ബോക്സിങ്

സെഞ്ചറിനേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന കെ.എൽ. രാഹുൽ (ഫയൽ ചിത്രം).

2014ലെ ബോക്സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ താരമാണ് കെ.എൽ.രാഹുൽ. പരമ്പരയിൽ 2–0ത്തിനു പിന്നിലായ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു. ആറാമനായി ഇറങ്ങി 3 റൺസായിരുന്നു തുടക്കക്കാരന്റെ സംഭാവന. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 1 റൺസിനു പുറത്ത്. പരമ്പര തോറ്റ സ്ഥിതിക്ക് പുതുമുഖ താരത്തിന് ഇഷ്ടപൊസിഷനായ ഓപ്പണിങ്ങിൽ സിഡ്നിയിലെ അവസാന ടെസ്റ്റിലും ടീം അവസരം നൽകി.

മിച്ചെൽ സ്റ്റാർക്കിന്റെയും ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡിന്റെയും റയാൻ ഹാരിസിന്റെയും തീയുണ്ടകളെ പ്രതിരോധിച്ചുള്ള യുവതാരത്തിന്റെ പ്രകടനം അന്നു ശ്രദ്ധ നേടി.

ഇഷാൻ കിഷൻ, ശുഭ്‌മൻ ഗിൽ.

പ്രതിരോധം സെഞ്ചറി വരെ നീട്ടി രാഹുൽ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തന്നെ താരോദയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു. പിന്നീട് ശ്രീലങ്കയിലും വെസ്റ്റിൻഡീസിലും നാട്ടിലുമെല്ലാം സെഞ്ചറിയടിച്ച് സ്ഥിരം ഓപ്പണറായി മാറി. 2016 ടെസ്റ്റിൽ രാഹുലിന്റെ മികച്ച വർഷമായിരുന്നു. 7 മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് 60 റൺസ് ശരാശരിയിൽ 539 റൺസാണ് നേടിയത്.

2017ൽ രാഹുലിന്റെ ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ് ശരാശരി 45 ആയിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ. ഇപ്പോൾ 33.44 ആണ് ശരാശരി. 47 ടെസ്റ്റ് കളിച്ച ഒരു താരത്തിൽനിന്ന് സ്വീകാര്യമായ ശരാശരിയല്ല ഇത്. 2022ൽ 17.13ഉം ഈ വർഷം 12.67ഉം ആണ് ഈ ഓപ്പണറുടെ ശരാശരി. ആകെ 47 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് 2642 റൺസാണ് നേടാനായത്. 7 സെഞ്ചറി, 13 അർധസെഞ്ചറി.

ഇതിനിടെ 2018ലെ മോശം പ്രകടനം മറ്റൊരു ബോക്സിങ് ദിന ടെസ്റ്റിൽ രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനം തെറിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉറ്റ സുഹൃത്ത് മായങ്ക് അഗർവാളാണ് പകരം ഓപ്പണർ സ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറിയത്. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ രാഹുൽ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റൺസ് കണ്ടെത്താനാകാതെ താരം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. ഫോം ഔട്ടായപ്പോൾ ചേതേശ്വർ പുജാരയെയും അജിൻക്യ രഹാനെയെയുമെല്ലാം പുറത്തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ. പുജാര ആഭ്യാന്തര മത്സരങ്ങളും കൗണ്ടിയും കളിച്ച് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തി. രഹാനെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വാതിൽ ഏകദേശം അടഞ്ഞ മട്ടാണ്. ഇവർക്കൊന്നും ലഭിക്കാത്ത സൗജന്യമാണ് കെ.എൽ.രാഹുലിന് ലഭിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ മുൻ താരം വെങ്കിടേഷ് പ്രസാദ് വരെ ഈ പക്ഷപാതിത്തത്തിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ടെസ്റ്റ് ടീമിലെ വൈസ് ക്യാപറ്റൻ പദവി ഊരി വാങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടുത്ത നീക്കത്തിനായി ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ആരാധകർ.

∙ 2018 ഐപിഎൽ

മയാങ്ക് അഗർവാളിനൊപ്പം കെ.എൽ. രാഹുൽ.

കെ.എൽ.രാഹുലിനെ ഒരു വമ്പൻ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്ററെന്ന തോന്നൽ ജനിപ്പിച്ചത് 2018ൽ പഞ്ചാബ് കിങ്സിനായി കളിച്ച സീസണാണ്. അതിവേഗ അർധസെഞ്ചറിയും തകർപ്പനടിയുമായി രാഹുൽ കളം നിറഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു അത്. 159 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 659 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. പേരുകേട്ട ബോളമാരെല്ലാം രാഹുലിൽനിന്ന് കണക്കിന് അടിവാങ്ങി. ഈ സീസണിനുശേഷം താരമൂല്യം കയറുകയായിരുന്നു. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ മത്സരങ്ങളിൽ ടീം ഇന്ത്യയിലും രാഹുൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ എന്ന നിലവന്നു.

എന്നാൽ പിന്നീട് ആ പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ ഈ മുപ്പതുകാരന് ആയില്ല. കഴിഞ്ഞ 4 സീസണുകളിൽ 129, 138, 135, 136 എന്ന ക്രമത്തിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ സ്ട്രൈക് റേറ്റ്. തെറ്റുപറയാത്ത സ്ട്രൈക് റേറ്റെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും എതിർവശത്തുള്ളവർ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ രാഹുലിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് പലപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ട്വന്റി 20യിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി 2 സെഞ്ചറിയുള്ള രാഹുലിൽനിന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് ഓർമിക്കത്തക്ക ഇന്നിങ്സൊന്നും തന്നെ നൽകാനായിട്ടില്ല.

∙ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ്

കോലിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും വിരാട് കയ്യാളുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഏഴയലത്തെത്താൻ രാഹുലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലിമിറ്റഡ് ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ മിന്നും ഫോമിലായിരുന്നപ്പോഴും നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ കാലിടറുന്നത് താരം പതിവാക്കിയിരുന്നു. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പുകളിലൊക്കെ അത് കണ്ടതാണ്. ആ ആത്മവിശ്വാസക്കുറവാണ് ഫോം തിരിച്ചെത്തുന്നതിൽ തടസ്സമാകുന്നത്. ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിലും രാഹുൽ വലിയ വിജയമായിരുന്നില്ല. ഐപിഎലിലും സമാനമായിരുന്നു സ്ഥിതി. ഉൾവലിഞ്ഞ പ്രകൃതക്കാരനായ രാഹുൽ, ടീം അംഗങ്ങളെ ഉത്സാഹത്തോടെ നയിക്കുന്നതിൽ പരാജയമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ രാഹുലിന് ഇനിയും റോളുണ്ട്. അഞ്ചാം നമ്പറിലെ താരത്തിന്റെ പ്രകടനം ലോകകപ്പ് വർഷത്തിൽ ടീമിന് മുതൽക്കൂട്ടാകും. വിമർശകരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ്: ടെസ്റ്റിലും ട്വന്റി 20യിലും വേണ്ട, ഏകദിനം കളിച്ചോട്ടെ.

∙ ഇടവേള വേണ്ടേ?

തുടർച്ചയായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. ഓസ്ട്രേലിയൻ പരമ്പരയ്ക്കു പിന്നാലെ ഐപിഎൽ എത്തും. പിന്നെ അടുത്ത പരമ്പര. ഈ വർഷം തന്നെ 50 ഓവർ ലോകകപ്പ് നടക്കും. കളിക്കാർക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. രാഹുലിന് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നോ രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റിൽനിന്നോ ഇടവേള ആവശ്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹമെടുക്കുമോ ടീം കൊടുക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാം.

English Summary: Form Struggle Continues; What is next for K.L. Rahul?