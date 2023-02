ഇത് നാണക്കേട്, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയ്ക്ക് ഭാരക്കൂടുതലെന്ന് കപിൽ ദേവ്

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയുടെ ഫിറ്റ്നസിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട് മുൻ ഇന്ത്യന്‍ താരം കപിൽ ദേവ്. ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ഫിറ്റല്ലെന്നത് ഒരു ക്യാപ്റ്റന് നാണക്കേടാണെന്നു കപിൽദേവ് പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ഫിറ്റായിരിക്കുന്നതു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്യാപ്റ്റന്. ഫിറ്റല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നാണക്കേടു തന്നെയാണ്. ശരീരഭാരം ക്രമീകരിക്കാൻ രോഹിത് ശർമ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും.’’– കപിൽദേവ് എബിപി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ടിവിയിൽ കാണുമ്പോൾ രോഹിത് ശർമയുടെ ഭാരം കൂടിയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും കപിൽദേവ് പറഞ്ഞു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന്റെ കരിയറിൽ ഫിറ്റ്നസ് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നതിന് ഉദാഹരണമാണു വിരാട് കോലിയെന്നും കപിൽദേവ് വ്യക്തമാക്കി. ‘‘ രോഹിത് ശർമ മികച്ച ബാറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരക്കൂടുതലാണെന്നു തോന്നുന്നു. ടിവിയിൽ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്.’’– കപിൽദേവ് വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ഒരാളെ ടിവിയിൽ കാണുന്നതും നേരിട്ടു കാണുന്നതും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. രോഹിത് ശർമ നല്ല ബാറ്ററും ക്യാപ്റ്റനുമൊക്കെയാണ്, എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫിറ്റായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.’’– കപിൽദേവ് വ്യക്തമാക്കി.

