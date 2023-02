ജീവിതം പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല: സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സപ്ന ഗിൽ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം പൃഥ്വി ഷായെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ സപ്ന ഗിൽ‌. ജീവിതം എന്നത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർഥ്യമാണെന്നാണ് സപ്ന ഗിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്. ‘ ജീവിതം എന്നതു പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല, മറിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ്.’’– ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പുതിയ ചിത്രത്തിനു ക്യാപ്ഷനായി സപ്ന ഗിൽ കുറിച്ചു.

ജാമ്യം ലഭിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് സപ്ന ഗിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിനെതിരെ പുതിയ ആരോപണങ്ങളുയർത്തി സപ്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പൃഥ്വി ഷാ ഉൾപ്പെടെ ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സപ്ന ഗിൽ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റ് താരമാണു പൊതു സ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചതെന്നും താരത്തിൽനിന്ന് പണമോ, സെൽഫിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും സപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിനു മുന്നിൽവച്ച് പൃഥ്വി ഷായെയും സുഹൃത്തിനെയും മർദിച്ചതായും, വാഹനത്തിൽ പിന്തുടർന്ന് താരം സഞ്ചരിച്ച കാർ തല്ലിത്തകർത്തെന്നുമാണ് സപ്ന ഗില്ലിനെതിരായ പരാതി.

സപ്ന ഗില്ലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരെ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ സപ്ന ഗില്ലിന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായി. സപ്ന ഗിൽ അഭിനയിക്കാനിരുന്ന ‘വെള്ളപ്പാണ്ടി’ എന്ന സിനിമയിൽനിന്ന് ഇവരെ മാറ്റിയതായാണു റിപ്പോർട്ടുകള്‍.

English Summary: Life is a reality to be experienced: Sapna Gill amid controversy with Prithvi Shaw