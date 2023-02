തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് ലേലത്തിൽ ഐപിഎല്ലിനേക്കാൾ തുക; സായ് സുദർശന് വൻ ‍ഡിമാന്റ്

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് താരലേലത്തിൽ യുവതാരം സായ് സുദര്‍ശനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ടീമുകളുടെ പോരാട്ടം. ലേലം വിളി മുറുകിയതോടെ താരത്തിനായി ടീമുകൾ ലക്ഷങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞു. 21.6 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലൈക കോവയ് കിങ്സ് ടീമിലാണു താരം അടുത്ത സീസണിൽ കളിക്കുക. ടിഎൻപിഎല്ലിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഐപിഎല്‍ മാതൃകയിൽ ലേലം നടത്തുന്നത്.

ലേലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് ലേലത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടിയ തുകയാണു സായ് സുദർശനു ലഭിക്കുക. ഐപിഎല്‍ ലേലത്തിൽ താരം 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നയിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഐപിഎല്ലിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു താരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വില. 2022 ൽ നടന്ന മെഗാ ലേലത്തിലാണു താരത്തെ ഗുജറാത്ത് സ്വന്തമാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഗുജറാത്തിനായി അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച താരം 145 റൺസെടുത്തു.

ഇന്ത്യൻ താരം ആർ. അശ്വിൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ താരലേലത്തിനെത്തിയിരുന്നു. ദിണ്ടിഗൽ ഡ്രാഗൺസിനു വേണ്ടി താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് അശ്വിൻ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് താരമായ ആർ. സായ് കിഷോറിനെ 13 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തിരുപ്പൂർ തമിഴൻസ് വാങ്ങി. 6.40 ലക്ഷത്തിന് മുരുകൻ അശ്വിനെ മധുരൈ പാന്തേഴ്സ് ടീമും സ്വന്തമാക്കി.

English Summary: Gujarat Titans batter Sai Sudharsan to earn more salary in TNPL than IPL