ഞെട്ടിച്ച റണ്ണൗട്ട്, രോഷത്തിൽ ബാറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ; തലയിൽ കൈവച്ച് സ്മൃതി

കേപ്ടൗൺ∙ ട്വന്റി20 വനിതാ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ദേഷ്യത്തിൽ ബാറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. റണ്ണൗട്ടായി ഡഗ്ഔട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹർമൻപ്രീത് ബാറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ പുറത്താകലിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ.

വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ഥന തലയിൽ കൈവച്ചുപോയി. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. 34 പന്തിൽ 52 റൺസെടുത്ത ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ പുറത്തായത്. 15–ാം ഓവറിൽ ഡബിളിനു ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ക്രീസിലേക്കു ഓടിക്കയറാനുള്ള ഹർമന്റെ ശ്രമം പിഴയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആഷ്‍ലി ഗാർഡനറുടെ ത്രോയിൽ അലീസ ഹീലി ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റനെ റണ്ണൗട്ടാക്കി.

ഓടിക്കയറുന്നതിനു പകരം ക്രീസിലേക്കു ബാറ്റു നീട്ടി കുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹർമൻ റണ്ണൗട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടുമായിരുന്നു. ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ‌ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ 173 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇന്ത്യ ജയത്തിനരികെ വീഴുകയായിരുന്നു. 5 റൺസിന്റെ നേരിയ ജയത്തോടെ ഓസ്ട്രേലിയ ഫൈനലിലേക്കു മുന്നേറി. ക്യാപ്റ്റൻ ഹർമന്റെയും (34 പന്തിൽ 52), ജമൈമ റോഡ്രിഗസിന്റെയും (24 പന്തിൽ 43) ഉജ്വല പ്രകടനത്തിലൂടെ കരുത്തരായ ഓസീസിനെ വിറപ്പിച്ചശേഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കീഴടങ്ങൽ.

English Summary: Harmanpreet Kaur Throws Away Her Bat In Frustration After Bizarre Run Out