പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഉടൻ ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല; മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു പുതിയ ക്യാപ്റ്റൻ

മുംബൈ∙ ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസ് കളിക്കില്ല. അമ്മയ്ക്കു സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനു പിന്നാലെ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനു മുൻപ് ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചെത്താനാണ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് നേരത്തേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനു മുൻപു താരം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

പാറ്റ് കമ്മിൻസിന്റെ അഭാവത്തിൽ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയെ നയിക്കും. പാറ്റ് കമ്മിന്‍സിന്റെ മാതാവ് ഗില്ലിയന്‍ സിഡ്നിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഡൽഹി ടെസ്റ്റിനു ശേഷം നാട്ടിലേക്കു പോയ കമ്മിൻസ് ഒരാഴ്ച കൂടി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകൾ തോറ്റ ഓസ്ട്രേലിയ, കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇൻഡോറിൽ മാർച്ച് ഒന്നിനാണു മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്.

അതിനിടെയാണ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ടീമിനൊപ്പം ചേരില്ലെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന നാലാം ടെസ്റ്റിനു മുന്‍പ് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ, ആ കളിയിലും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തായിരിക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്റ്റനാകുക. ഡൽഹി ടെസ്റ്റിനു ശേഷം ദുബായിലുള്ള ഭാര്യയെ കാണാൻ പോയ സ്മിത്ത്, മൂന്നു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു.

English Summary: Pat Cummins to miss third Test against India after remaining home