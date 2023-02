‘ബാസ് ബോൾ’ പൊളിച്ച് ന്യൂസീലൻഡ്, ഞെട്ടി ഇംഗ്ലണ്ട്; കിവീസ് വിജയം ഒരു റണ്ണിന്

വെല്ലിങ്ടൻ∙ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ അദ്ഭുതവിജയം കൊയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സമനിലയിലാക്കി ന്യൂസീലൻഡ്. രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ വെറും ഒരു റണ്ണിനാണ് കിവീസ് ജയിച്ചുകയറിയത്. വെല്ലിങ്ടനിലെ ബാസിൻ റിസർവിൽ നടന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കിവീസ് ബോളർ നെയ്ൽ വാഗ്‍നറുടെ നാലു വിക്കറ്റു പ്രകടനമാണു കളി മാറ്റിയത്.

ഒലി പോപ്, ജോ റൂട്ട്, ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ജെയിംസ് ആൻഡേഴ്സൻ എന്നിവരെയാണ് വാഗ്‍നർ പുറത്താക്കിയത്. 258 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയത്തിനു രണ്ട് റൺസ് അകലെ വീണു. അഞ്ചാം ദിനം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 48 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് തുടങ്ങിയത്.

വിജയത്തിലെത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് 210 റൺസ് റൺസ് മാത്രം. എന്നാൽ ബാസ്ബോൾ തന്ത്രവുമായിറങ്ങിയ ഇംഗ്ലിഷ് നിരയ്ക്ക് അടിപതറി. 113 പന്തിൽ 95 റൺസെടുത്തു പുറത്തായ മധ്യനിര താരം ജോ റൂട്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ. ബെൻ ഡക്കറ്റ് (43 പന്തിൽ 33), ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (116 പന്തിൽ 33), ബെൻ ഫോക്സ് (57 പന്തിൽ 35) എന്നിവരും പിടിച്ചുനിന്നു. വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ജയിക്കാമെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനിടെയാണ് പത്തു വിക്കറ്റുകളും വീഴ്ത്തി കിവീസ് വിജയം പിടിച്ചു വാങ്ങിയത്.

ന്യൂസീലൻഡിനായി ടിം സൗത്തി മൂന്നു വിക്കറ്റുകളും മാറ്റ് ഹെൻറി രണ്ടു വിക്കറ്റുകളും നേടി. കരിയറിലെ 26–ാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചറി നേടിയ കെയ്ൻ വില്യംസന്റെയും (132) സെഞ്ചറിക്ക് അരികിൽ വീണ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടോം ബ്ലെണ്ടലിന്റെയും (90) മികവിലാണ് ന്യൂസീലൻഡ് മികച്ച സ്കോർ ഉയർത്തിയത്. ഫോളോ ഓൺ ചെയ്ത് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 483 റൺസാണ് കിവീസ് നേടിയത്.

സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട്– 8ന് 435, 256. ന്യൂസീലൻഡ്– 209, 483. മൂന്നിന് 202 എന്ന നിലയിൽ ഇന്നലെ ബാറ്റിങ് പുനഃരാരംഭിച്ച ന്യൂസീലൻഡിന് ഡാരിൽ മിച്ചലിന്റെ അർധ സെഞ്ചറിക്കുശേഷം (54) ടോം ബ്ലെണ്ടലും വില്യംസനും ചേർന്നുള്ള 158 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് മികച്ച സ്കോറിലെത്തിച്ചത്. ന്യൂസീലൻഡ് ക്യാപ്റ്റനാണു കളിയിലെ താരം. ഇതോടെ രണ്ടു മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പര 1–1ന് സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചു. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് 267 റണ്‍സിനു വിജയിച്ചിരുന്നു.

ജയത്തോടെ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഫോളോ ഓണ്‍ ചെയ്ത ശേഷം കളി ജയിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം ടീമായി ന്യൂസീലൻഡ്. ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയുമാണു നേരത്തേ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്ത് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1894 ലും 1981 ലും ഇംഗ്ലണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഫോളോ ഓണിനു ശേഷം കളി ജയിച്ചു. 2001 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിജയവും.

English Summary : New Zealand vs England Second Test Match Updates