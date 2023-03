രോഹിതിനെ ‘തുണച്ച’ അംപയർ കോലിയെ ‘കൈവിട്ടോ’? നിതിൻ മേനോനെതിരെ ആരാധകർ

ഇൻഡോർ∙ ബോർഡർ– ഗാവസ്കർ ട്രോഫി ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ്ങിനിടയിലെ തീരുമാനങ്ങളെച്ചൊല്ലി അംപയർ നിതിൻ മേനോനെതിരെ ആരാധകർ രംഗത്ത്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിതിൻ മേനോന്റെ തീരുമാനങ്ങളിൽ പലതും തെറ്റാണെന്നാണു ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരുടെ വാദം. ടോസ് നേടി ഇന്ത്യ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ രണ്ടു തവണ ഔട്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിതിൻ മേനോൻ ഔട്ട് നൽകിയിരുന്നില്ല. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഡിആർഎസിന് പോയതുമില്ല.

അതേസമയം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോലി എൽബിഡബ്ല്യു ആയതിൽ നിതിൻ മേനോൻ ഔട്ടാണെന്നു തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രോഹിത് ശർമയ്ക്കായി രണ്ടു തവണ നിലപാടെടുത്ത നിതിൻ മേനോൻ കോലിയെ പിന്തുണച്ചില്ലെന്നാണ് ആരാധകരുടെ വാദം. ട്വിറ്ററിൽ നിതിൻ മേനോനെതിരെ വിമർശനം ഉയരുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിലും നിതിൻ മേനോനെതിരെ ആരാധകര്‍ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 109 റണ്‍സിനാണു പുറത്തായത്. എടുത്തു പറയാവുന്ന പ്രകടനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 52 പന്തിൽ 22 റൺസെടുത്ത വിരാട് കോലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഓസീസിനായി സ്പിന്നർ മാത്യു കോനമൻ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നേഥൻ ലയൺ മൂന്നും ടോഡ് മർഫി ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

English Summary: 'Gets Kohli Out, Saves Rohit': Fans Lash Out at Nitin Menon