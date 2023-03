മാത്യു കോനമന് അഞ്ചു വിക്കറ്റ്, മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ 109 റൺസിനു പുറത്ത്

ഇൻഡോർ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ ഇന്ത്യ 109 റണ്‍സിന് പുറത്ത്. എടുത്തു പറയാവുന്ന പ്രകടനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിലെ ബാറ്റിങ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 52 പന്തിൽ 22 റൺസെടുത്ത വിരാട് കോലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ. ഓസീസിനായി സ്പിന്നർ മാത്യു കോനമൻ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. നേഥൻ ലയൺ മൂന്നും ടോഡ് മർഫി ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി.

മികച്ച തുടക്കം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ തകർച്ചയോടെയാണു തുടങ്ങിയത്. സ്കോർ 27ൽ നിൽക്കെ ആദ്യം പുറത്തായത് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. 23 പന്തിൽ 12 റൺസെടുത്ത രോഹിത് ശർമയെ കോനമന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് കാരി സ്റ്റംപ് ചെയ്താണു പുറത്താക്കിയത്. കെ.എൽ. രാഹുലിനു പകരമെത്തിയ ശുഭ്മൻ ഗിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി. 21 റൺസെടുത്ത ഗില്ലിനെ കോനമന്റെ പന്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് ക്യാച്ചെടുത്താണു മടക്കിയത്.

ചേതേശ്വർ പൂജാര (നാല് പന്തിൽ ഒന്ന്), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (ഒൻപതു പന്തിൽ നാല്), ശ്രേയസ് അയ്യർ (രണ്ട് പന്തിൽ പൂജ്യം) എന്നിവരും പിന്നാലെ മടങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി. വിരാട് കോലി പിടിച്ചു നില്‍ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും 52 പന്തിൽ 22 റണ്‍സെടുത്തു പുറത്തായി. സ്പിന്നർ ടോഡ് മര്‍ഫിയുടെ പന്തിൽ കോലി എൽബി ആകുകയായിരുന്നു. ശ്രീകർ ഭരതിനെ (30 പന്തിൽ 17) നേഥൻ ലയൺ ബോൾഡാക്കി.

പിന്നീട് അക്സർ പട്ടേൽ– ആർ. അശ്വിൻ സഖ്യത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ 29–ാം ഓവറിൽ‌ കുനേമന്റെ പന്തിൽ അലക്സ് കാരിയുടെ ക്യാച്ചിൽ അശ്വിൻ പുറത്തായി. 12 പന്തിൽ മൂന്നു റൺസ് മാത്രമാണ് അശ്വിൻ നേടിയത്. രണ്ടു സിക്സും ഒരു ഫോറുമുൾപ്പെടെ വാലറ്റത്ത് 17 റൺസ് നേടിയ ഉമേഷ് യാദവാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കോർ 100 കടത്തിയത്. 33 പന്തിൽ 12 റണ്‍സുമായി അക്ഷർ പട്ടേൽ പുറത്താകാതെ നിന്നു.

ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് ഇലവൻ– ശുഭ്മൻ ഗിൽ, രോഹിത് ശർമ (ക്യാപ്റ്റൻ), ചേതേശ്വർ പൂജാര, വിരാട് കോലി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, കെ.എസ്. ഭരത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), ആർ. അശ്വിൻ, അക്ഷർ പട്ടേൽ, ഉമേഷ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

ഓസ്ട്രേലിയ ടീം– ഉസ്മാൻ ഖവാജ, ട്രാവിസ് ഹെഡ്, മാർനസ് ലബുഷെയ്ൻ, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ക്യാപ്റ്റൻ), ഹാൻഡ്സ്കോംബ്, കാമറൂൺ ഗ്രീൻ, അലക്സ് കാരി (വിക്കറ്റ് കീപ്പർ), മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, നേഥൻ ലയൺ, ടോഡ് മർഫി, മാത്യു കോനമൻ.

English Summary: India vs Australia Third Test, Day One Updates