ഐപിഎൽ മാത്രമല്ല, ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് ഏകദിന ലോകകപ്പും ഏഷ്യാകപ്പും നഷ്ടമാകും?

മുംബൈ∙ പരുക്കു കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കു വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎൽ സീസണിൽ കളിക്കാനാകില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ബുമ്രയ്ക്ക് ആറു മാസത്തോളമെങ്കിലും പുറത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. ലോക ടെസ്റ്റ് ചാംപ്യൻഷിപ് ഫൈനലിലും ബുമ്ര കളിക്കില്ല.

ഇതിനു പുറമേ ഏഷ്യാ കപ്പ്, ഏകദിന ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളും താരം കളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നു പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ‘‘ബുമ്രയ്ക്ക് ഐപിഎൽ നഷ്ടമാകും. തിരിച്ചുവരവിന് കുറഞ്ഞത് ആറു മാസമെങ്കിലും സമയമെടുക്കും. ഏകദിന ലോകകപ്പാണ് ബുമ്ര ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിലും ഉറപ്പു പറയാനാകില്ല.’’– ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.

2022 മുതൽ അഞ്ച് വീതം ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന, ട്വന്റി20 മത്സരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ജസപ്രീത് ബുമ്ര ഇന്ത്യയ്ക്കായി കളിച്ചത്. ഐപിഎല്ലിന്റെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനൊപ്പം 14 മത്സരങ്ങളും താരം കളിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ട്വന്റി20 ലോകകപ്പിലും ബുമ്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കേണ്ട ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ പ്രധാന ബോളറായ ബുമ്ര കളിക്കാതിരുന്നാൽ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും.

English Summary: Jasprit Bumrah 'doubtful' for Asia Cup and ODI World Cup as well: Report