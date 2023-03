അഞ്ചാം ദിനം സംഭവിച്ച അദ്ഭുതം, ‘ചിറകടിച്ചുയർന്ന്’ ന്യൂസീലൻഡ്, നാടകാന്തം കിവിത്വം!

വെല്ലിങ്ടൻ ∙ കിവിപ്പക്ഷികൾ പറക്കില്ല എന്നതു സത്യം; പക്ഷേ അതേ വിളിപ്പേരുള്ള ന്യൂസീലൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ഇന്നലെ ചിറകടിച്ചുയർന്നു; ഫീനിക്സ് പക്ഷികളെപ്പോലെ! ആദ്യ രണ്ടു ദിനം ബോളിങ്ങിലും ബാറ്റിങ്ങിലും പിന്നിലായതിനു ശേഷം ഉജ്വലമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയ ന്യൂസീലൻഡിന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റി‍ൽ ഒരു റണ്ണിന്റെ അവിസ്മരണീയ ജയം. സ്കോർ: ഇംഗ്ലണ്ട്– 8ന് 435, 256. ന്യൂസീലൻഡ്– 209, 483. ഫോളോഓൺ വഴങ്ങിയതിനു ശേഷം ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജയിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ടീമാണ് ന്യൂസീലൻഡ്.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ‘ബാസ്ബോൾ’ ശൈലിയിലുള്ള അറ്റാക്കിങ് ബാറ്റിങ്ങിനെതിരെ അതിന്റെ ഇരട്ടിപ്രഹരശേഷിയിൽ തിരിച്ചടിച്ച നീൽ വാഗ്‌നറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പേസ് ബോളിങ് നിരയാണ് കിവീസിനെ ചരിത്രപരമായ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്. വാഗ്‌നർ നാലും ടിം സൗത്തി മൂന്നും മാറ്റ് ഹെൻറി രണ്ടും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചറി നേടി ടീമിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനു തുടക്കമിട്ട മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ കെയ്ൻ വില്യംസനാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്. രണ്ടു മത്സര പരമ്പര ഇതോടെ സമനിലയിലായി (1–1). ഒരു സെഞ്ചറിയും 2 അർധ സെഞ്ചറികളും ഉൾപ്പെടെ 329 റൺസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹാരി ബ്രൂക്കാണ് പരമ്പരയിലെ താരം.

അഞ്ചാം ദിനം സംഭവിച്ചത് ?

ഫോളോഓൺ വഴങ്ങിയതിനു ശേഷം രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 483 റൺസ് നേടിയ ന്യൂസീലൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിനു മുന്നിൽ വച്ചത് 258 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 48 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ് നാലാം ദിനം ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിങ് നിർത്തിയത്.

ഇന്നലെ വിജയത്തിലേക്ക് 210 റൺസ് കൂടി എന്ന നിലയിൽ ബാറ്റിങ് തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് 80 റൺസായപ്പോഴേക്കും 5 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും ആറാം വിക്കറ്റിൽ 121 റൺസ് നേടിയ ജോ റൂട്ടും ബെൻ സ്റ്റോക്സും ചേർന്ന് അവരെ കരകയറ്റി. വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ റൂട്ടും (95) ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റോക്സും (33) ചേർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അനായാസം വിജയത്തിലെത്തിക്കും എന്നു കരുതിയിരിക്കവേയാണ് വാഗ്‌നർ വന്നത്. ഇരുവരെയും വാഗ്‌നർ മടക്കിയതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 7ന് 206 എന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി.

സ്റ്റുവർട്ട് ബ്രോഡും (11) പിന്നാലെ പുറത്തായി. വാലറ്റത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ബെൻ ഫോക്സ് (35) പൊരുതിയെങ്കിലും സൗത്തിയുടെ പന്തിൽ ഫൈൻ ലെഗിൽ വാഗ്‌നർ പിടിച്ച് പുറത്തായതോടെ ഒരു വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിനു ജയിക്കാൻ 7 റൺസ്. വാഗ്‌നറുടെ 73–ാം ഓവറിൽ ഒരു ഫോർ സഹിതം 5 റൺസെടുത്ത് ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സനും ജാക്ക് ലീച്ചും വിജയലക്ഷ്യം 2 റൺസാക്കി. സൗത്തിയുടെ അടുത്ത ഓവർ മെയ്ഡൻ. വാഗ്‌നറുടെ 75–ാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ റണ്ണൊന്നുമില്ല. ലെഗ് സൈഡിൽ വന്ന രണ്ടാം പന്ത് ആൻഡേഴ്സൻ (4) ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ബാറ്റിലുരസിയ പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ടോം ബ്ലണ്ടലിന്റെ കയ്യിൽ. ന്യൂസീലൻഡിന് അവിസ്മരണീയ ജയം!

ഒരു റൺ ജയം

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഒരു റൺ ജയമാണ് ന്യൂസീലൻഡ് കുറിച്ചത്. 1993ലെ അഡ്‌ലെയ്‌ഡ് ടെസ്റ്റിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ഓസ്ട്രേലിയയെ ഒരു റണ്ണിനു തോൽപിച്ചിരുന്നു.

ഫോളോ ഓൺ ജയം

ഫോളോ ഓൺ വഴങ്ങിയ ടീം ടെസ്റ്റ് മത്സരം ജയിക്കുന്നത് ഇതു നാലാം തവണ. മുൻ ജയങ്ങൾ ഇവയാണ്:

(വിജയി, എതിരാളി, വേദി–വർഷം, വിജയ മാർജിൻ)

ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, സിഡ്‌നി 1894, 10 റൺസ്

ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ, ലീഡ്‌സ് 1981, 18 റൺസ്

ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, കൊൽക്കത്ത 2001, 171 റൺസ്

