ആദ്യ ഓവറിൽ രണ്ടുവട്ടം ‘പുറത്ത്’, റിവ്യൂ പോകാതെ ഓസീസ്; എന്നിട്ടും രോഹിതിന് രക്ഷയില്ല

ഇൻഡോർ∙ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ആദ്യ ഓവറിൽ തന്നെ രണ്ടു തവണ ‘പുറത്തായിട്ടും’ രക്ഷപെട്ട് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ. മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവറിൽ രണ്ടു വട്ടവും ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും അംപയർ ഔട്ട് നൽകിയില്ല. എന്നാൽ ഓസീസ് താരങ്ങൾ ഡിആർഎസിനു ശ്രമിക്കാതിരുന്നതോടെ രോഹിത് ശർമ രക്ഷപെട്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

മിച്ചൽ സ്റ്റാർക് എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്തിൽ രോഹിത് ശർമയുടെ ബാറ്റിൽ ‘എഡ്ജ്’ ഉണ്ടായിരുന്നു. താരങ്ങൾ അപ്പീൽ ചെയ്തെങ്കിലും അംപയർ നിതിൻ മേനോൻ ഔട്ട് നൽകിയില്ല. ക്യാച്ചെടുത്ത വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് കാരിയും ഡിആർഎസിനു പോകുന്നതിനെ പ്രോൽസാഹിപ്പിച്ചില്ല. ആദ്യ ഓവറിലെ നാലാം പന്തിൽ രോഹിത് എൽബിഡബ്ല്യു ആയി. അപ്പോഴും ഓസീസ് താരങ്ങൾ റിവ്യൂവിനു പോയില്ല.

എങ്കിലും മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ രോഹിത് ശർമയ്ക്കു തിളങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ല. 23 പന്തിൽ 12 റൺസെടുത്ത രോഹിത് ശർമയെ മാത്യു കോനമന്റെ പന്തിൽ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് കാരി സ്റ്റംപ് ചെയ്താണു പുറത്താക്കിയത്. ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ നേരിടുന്നത്.

English Summary: Rohit Sharma survives two close calls in Mitchell Starc’s first over