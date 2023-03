അശ്വിന്റെ പിച്ച്, ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ റിസ്ക്: വീണാലും വാഴുമോ ബാസ്ബോൾ? ‘പൂളിലെപ്പോലെ കടലിൽ നീന്തിയാൽ’..?

ബാസിൻ റിസർവിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് – ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബാസ്ബോൾ ശൈലിയുടെ ജാതകം മാറ്റുമോ? ആതിഥേയരായ ന്യൂസീലൻഡ്, ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ബാസിൻ റിസർവിൽ നേടിയ ഒറ്റ റൺ ജയത്തോടെ, ബാസ്ബോൾ ശൈലിയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രോളുകളിലെ താരം. ഈ തോൽവിയോടെ ബാസ്ബോൾ ശൈലിയുടെ അടിത്തറയിളകുമെന്ന ‘കൈവിട്ട’ പ്രവചനത്തിനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, പരമ്പരാഗത ശൈലിയെ സംശയിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു ഉണർത്തുപാട്ടാണ് ഈ കിവി വിജയമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച്, തകർത്തടിക്കുന്ന ബാസ്ബോൾ ശൈലിയിൽ പല ‘റിസ്ക് എലമെന്റ്സും’ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തലുമായി ഈ മത്സരം. പിച്ചിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത, സാഹചര്യങ്ങളെ വിലമതിക്കാത്ത ഒരു ശൈലിക്കും, അത് ബാസ്ബോൾ ശൈലി ആയാൽപ്പോലും നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന ഇന്ത്യൻ താരം രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ച് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഈ തോൽവിയെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ‘നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയി സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നീന്തുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെ കടലിൽ നീന്തുമോ?’ എന്ന മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം ഡബ്ല്യു.വി.രാമന്റെ ചോദ്യമെറിഞ്ഞാണ് അശ്വിൻ തന്റെ നിലപാടിനെ വിശദീകരിച്ചത്. അഭിമാനപ്രശ്നമായ ആഷസ് പരമ്പര ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടക്കാനിരിക്കെ, ഈ തോൽവി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മാറി ചിന്തിക്കുമോ? അതോ ഓസീസിനെതിരെയും ബാസ്ബോൾ അതേപടി പുറത്തെടുക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് തയാറാകുമോ? ഓസ്ട്രേലിയല്ല, ആർക്കെതിരെ ആണെങ്കിലും ബാസ്ബോളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ചയ്ക്കില്ലെന്നു മക്കല്ലം ഉറച്ചു പറയുമ്പോഴും ബാസ്ബോളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല.



∙ ബാസ്ബോൾ Vs പരമ്പരാഗത ശൈലി

ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ പരമ്പരാഗത ശൈലി നിർജീവമായെന്നും ആരാധകരെ ആകർഷിക്കാൻ അതിനു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുമുള്ള വിമർശനങ്ങളുടെ നടുമുറ്റത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ട് – ന്യൂസീലൻഡ് രണ്ടാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റും നടന്നത്. ഈ തോൽവി ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ച് ശൈലീമാറ്റത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമോ എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചധികം അപക്വമായ ചോദ്യമാണെങ്കിലും, വെല്ലിങ്ടനിൽ കണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ നൂതന ശൈലിക്കു മേൽ പരമ്പരാഗത ശൈലി നേടിയ വിജയമാണെന്ന വാദത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ കഴമ്പുണ്ടെന്നു കാണാം. കാരണം?

ന്യൂസീലൻഡിനെതിരെ 10–ാം നമ്പറിൽ പുറത്തായ ജയിംസ് ആൻഡേഴ്സന്റെ നിരാശ (Image- ICC/Twitter)

പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയുള്ള ബാറ്റിങ്ങാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭംഗിയെന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെ ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധം എന്നു പഠിപ്പിച്ചാണ് ബാസ്ബോൾ ശൈലി ജനകീയമായത്. എന്നിട്ട് ബാസിൻ റിസർവിൽ സംഭവിച്ചതോ? പരമ്പരാഗത ശൈലിയെ ബാറ്റിലേക്കാവാഹിച്ച് പൊരുതിയ ന്യൂസീലൻഡ്, ബാസ്ബോളിന്റെ വക്താക്കളായ ഇംഗ്ലണ്ടിനു മേൽ ഒറ്റ റണ്ണിന്റെ വിജയം കുറിക്കുന്നു! ഈ നൂതന ശൈലിയുടെ സ്രഷ്ടാക്കളിൽ പ്രമുഖനായ ഇംഗ്ലിഷ് നായകൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് പോലും, നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ പരമ്പരാഗത ബാറ്റിങ് ശൈലിയിലേക്കു ചുവടുമാറ്റുന്നു! ലക്ഷണമൊത്തൊരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം തന്നെയാണ് വെല്ലിങ്ടനിൽ നടന്നതെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ‘ഫോളോ ഓൺ’ പോലെ അടുത്ത കാലത്തായി ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ വംശനാശം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് ഇന്നു കിട്ടാവുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പരസ്യമാണ് ഈ മത്സരമെന്നു തീർച്ച.

∙ എന്താണ് ബാസ്ബോൾ?

മുൻ ന്യൂസീലൻഡ് താരവും നിലവിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പരിശീലകനുമായ ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരായ ‘ബാസി’ൽ നിന്നാണ് ബാസ്ബോളിന്റെ ജനനം. 2016ൽ തന്റെ വിരമിക്കൽ മത്സരത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചറി (54 പന്തിൽ) നേടിയ മക്കല്ലത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് ശൈലിയോടു നൂറു ശതമാനം ചേർന്നു നിൽക്കുന്നൊരു ശൈലി തന്നെയാണിത്. ‘ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധം’ എന്നതത്രെ ഈ ശൈലിയുടെ അന്തഃസത്ത. കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 12ന് ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായി മക്കല്ലം ചുമതലയേറ്റതു മുതൽ അവരുടെ കളിരീതിയിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് ബാസ്ബോൾ. ഒന്നുകിൽ പന്ത് അടിച്ച് പുറത്തേക്കിടുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പുറത്തേക്കു പോകുക (ഹിറ്റ് ഔട്ട് ഓർ ഗെറ്റ് ഔട്ട്)– ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വമാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും മക്കല്ലം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. വിരസമായ സമനിലകൾ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ‘സമനില’ തെറ്റിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാകണം, മക്കല്ലം ഈ ശൈലിക്കു രൂപം കൊടുത്തത്.

∙ കൊള്ളാം, ഇംഗ്ലിഷ് കളരി

ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, മക്കല്ലം.

ആക്രമണം മുഖമുദ്രയാക്കിയുള്ള ഈ നൂതന ശൈലി പരീക്ഷിക്കാൻ, നിലവിൽ ലോകത്തുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ടീമിനെത്തന്നെ മക്കല്ലത്തിനു ലഭിച്ചുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയം. സമകാലീന ക്രിക്കറ്റിൽ ആക്രമണത്തിന്റെ മറുവാക്കായി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ബെൻ സ്റ്റോക്സ് നയിക്കുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ടീം, പുതിയ ശൈലിയിലേക്കുള്ള കൂടുമാറ്റത്തിൽ കോച്ചിനൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നു. അതിനു ഫലവുമുണ്ടായി. മക്കല്ലം ചുമതലയേറ്റെടുത്ത ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ച 11 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും ഫലമുണ്ടായി. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ജയിക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു. മക്കല്ലം ചുമതലയേൽക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ട് കളിച്ച 17 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നു കൂടി ഓർക്കണം.

കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവുമധികം റൺറേറ്റുള്ള ടീം (4.83) ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. രണ്ടാമതുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ റൺ റേറ്റാകട്ടെ 3.82 മാത്രവും. 12 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി 39.56 ടീം ശരാശരിയിൽ 6608 റൺസാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർമാർ അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. റിവേഴ്സ് സ്വീപ്, പാഡിൽ സ്വീപ്, സ്ലോഗ്, ഷോർട്ട് ആം പുൾ, സ്റ്റെപ് ഔട്ട് ലോഫ്റ്റഡ് ഷോട്ടുകൾ തുടങ്ങി ട്വന്റി20 ക്രിക്കറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ഷോട്ടുകളും ബാസ്ബോളിന്റെ ഭാഗമായി ടെസ്റ്റിലും ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർമാർ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ടീമിലെ ക്ലാസിക് ബാറ്ററായി കണക്കാക്കുന്ന ജോ റൂട്ട് പോലും തുടർച്ചയായി ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരെ ഉൾപ്പെടെ റിവേഴ്സ് സ്വീപ്പും സ്കൂപ്പും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ബാസ്ബോളിന്റെ ഇംപാക്റ്റാണ്.

∙ ആക്രമണം, മികച്ച പ്രതിരോധം

മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇംഗ്ലണ്ട്, രണ്ടാം ദിനം ആദ്യ സെഷനിൽ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 435 റൺസ്. 87.1 ഓവറിൽ എട്ടു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് 435 റൺസെടുത്തത്. ബാസ്ബോൾ ശൈലിയെന്ന പ്രയോഗത്തെ ഒരിക്കൽക്കൂടി അന്വർഥമാക്കുന്ന ബാറ്റിങ് പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഹാരി ബ്രൂക്, ‘നിത്യഹരിത’ ബാറ്റർ ജോ റൂട്ട് എന്നിവരുടെ സെഞ്ചറി പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇത്തരമൊരു ബാറ്റിങ് പ്രകടനത്തിനും ഡിക്ലറേഷനും സന്ദർശകരെ പ്രാപ്തരാക്കിയത്. ബ്രൂക്ക് 176 പന്തിൽ 24 ഫോറും അഞ്ച് സിക്സും സഹിതം 186 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായപ്പോൾ, റൂട്ട് 224 പന്തിൽ 10 ഫോറും മൂന്നു സിക്സും സഹിതം 153 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഏറെക്കുറെ ഈ രണ്ടു താരങ്ങൾ മാത്രം ചുമലേറ്റിയൊരു ഇന്നിങ്സ്.

മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ കിവീസിന് ഒരിക്കൽക്കൂടി കാലിടറി. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ‘ബാസ്ബോൾ’ ശൈലി കടമെടുത്ത് തകർത്തടിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ടിം സൗത്തി അർധസെഞ്ചറിയുമായി ടോപ് സ്കോററായ മത്സരത്തിൽ, കിവീസ് 53.2 ഓവറിൽ 209 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി. സൗത്തി 49 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും ആറു സിക്സും സഹിതം നേടിയത് 73 റൺസ്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലഭിച്ചത് 226 റൺസിന്റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്. ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ നെറുകയിലായിരുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ടീം കിവീസിനെ ഫോളോ ഓൺ ചെയ്യിച്ചു.

∙ പ്രതിരോധം, മികച്ച ആക്രമണം

രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ കളം മാറി; കളിയും. പരമ്പരാഗത ടെസ്റ്റ് ബാറ്റിങ്ങിന്റെ പാഠപുസ്തകമായി മാറിയ ആ ഇന്നിങ്സിൽ, ന്യൂസീലൻഡ് തിരിച്ചടിച്ചു. കിവികളുടെ തിരിച്ചടിക്ക് മുഖ്യ കാർമികനായത് ഈ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും ലക്ഷണമൊത്ത ടെസ്റ്റ് ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളായ മുൻ നായകൻ കെയ്ൻ വില്യംസൻ! ഇംഗ്ലിഷ് ബോളർമാരെ ഊക്കോടെ പ്രതിരോധിച്ച വില്യംസൻ സെഞ്ചറിയുമായി തിളങ്ങിയതോടെ, 162.3 ഓവറിൽ അവർ നേടിയത് 483 റൺസ്! പരമ്പരാഗത ശൈലിയെ ബാറ്റിലേക്കാവാഹിച്ച് അർധസെഞ്ചറി കുറിച്ച ഓപ്പണർമാരായ ടോം ലാഥം (172 പന്തിൽ 83), ഡെവോൺ കോൺവേ (155 പന്തിൽ 61), ടോം ബ്ലണ്ടലർ (166 പന്തിൽ 90) എന്നിവർക്കൊപ്പം ആഞ്ഞടിച്ച ഡാരിൽ മിച്ചലും (54 പന്തിൽ 54) ചേർന്നതോടെയാണ് കിവീസ് അത്യാവശ്യം സുരക്ഷിതമായ നിലയിലേക്കെത്തിയത്.

കിവീസ് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ നാലാം ദിനം അവസാന സെഷനിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അവസരം ലഭിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട്, അന്ന് കളി നിർത്തുമ്പോൾ 11 ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 48 റൺസെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസവും ഒൻപത് വിക്കറ്റും ബാക്കിനിൽക്കെ വിജയത്തിലേക്കു വേണ്ടിയിരുന്നത് വെറും 210 റൺസ് മാത്രം! കുറഞ്ഞത് 90 ഓവറുകളെങ്കിലും കളിക്കാമെന്നിരിക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നൂതന ശൈലിക്കു മുന്നിൽ തീർത്തും ചെറുതെന്നു തോന്നിയ വിജയലക്ഷ്യം. പക്ഷേ സംഭവിച്ചതോ, അവസാന ദിനം 60.1 ഓവർ ബാറ്റുചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആ ഒൻപതു വിക്കറ്റും നഷ്ടമാകുമ്പോഴേയ്ക്കും നേടാനായത് 208 റൺസ് മാത്രം. മത്സരം ടൈയിലെത്തിക്കാൻ 209 റൺസും വിജയിക്കാൻ 210 റൺസും വേണ്ടിയിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു റണ്ണിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി! ഒരിക്കൽക്കൂടി തിളക്കമാർന്ന ബാറ്റിങ് കാഴ്ചവച്ച് 113 പന്തിൽ 95 റൺസെടുത്ത ജോ റൂട്ടിന്റെ പോരാട്ടം വിഫലമായി.

∙ അശ്വിന്റെ ‘പിച്ച്’

രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ.

ഇംഗ്ലണ്ട് ജനകീയമാക്കിയ ഈ പുതിയ ശൈലിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൃത്യമായി തുറന്നുപറഞ്ഞത്, സമകാലീന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ക്രിക്കറ്ററെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയുടെ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിനാണ്. തന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിലൂടെ, ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ബാസ്ബോൾ ശൈലി ഉപാസിക്കുന്നതിന്റെ റിസ്കും വെല്ലുവിളികളും അശ്വിൻ വിവരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.

‘ട്വന്റി20ക്കു സമാനമായി തകർത്തടിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിൽ സാധ്യമാകില്ല. ഇപ്പോൾ ബാസ്ബോൾ എന്നൊരു ശൈലി ചിരപരിചിതമായി വരുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റിലും പരീക്ഷിക്കുന്ന അതിവേഗ ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിത്. ഒരു നിശ്ചിത ശൈലി രൂപപ്പെടുത്തി അതിന് അനുസൃതമായി കളിക്കാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ശ്രമം. പക്ഷേ, ചില പ്രത്യേക തരം വിക്കറ്റുകളിൽ എല്ലാ പന്തും ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്ന ഈ ശൈലി പിന്തുടർന്നാൽ അടിതെറ്റി വീഴാൻ സാധ്യതയേറെയാണ്. ഈ ശൈലിക്ക് തീർച്ചയായും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ചില പാളിച്ചകളുമുണ്ട്’ – അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സെഞ്ചറി നേട്ടം ആഗോഷിക്കുന്ന ഇംഗ്ലിഷ് ബാറ്റർ ജോണി ബെയർസ്റ്റോ (AFP)

ബാസ്ബോളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടം വിവരിക്കാൻ അശ്വിൻ ഒരു സംഭവം കൂടി പങ്കുവച്ചു: ‘‘ഡബ്ല്യു.വി.രാമൻ (മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം) എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയി സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ നീന്തുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെ കടലിൽ നീന്തുമോ? സാധ്യമല്ല. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ, നിങ്ങൾ പിച്ചിന് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നൽകി അതിനനുസൃതമായി മാത്രമേ കളിക്കാവൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിച്ച് നിങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കും.’

‘‘അമിതമായി പ്രതിരോധിച്ച് ഒടുവിൽ വെറും 100 റൺസിന് പുറത്താകുന്നതിലും ഭേദം ആക്രമിച്ചു കളിച്ച് 140 റൺസ് നേടുന്നതല്ലേ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ, നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ശൈലി വിജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് കളിച്ചുനോക്കിയാൽ മാത്രമല്ലേ അറിയൂ. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും, വിക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയും സാഹചര്യവും നാം പരിഗണിച്ചേ തീരൂ. പിച്ചിന് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നൽകി കളിച്ചാൽ, പിച്ച് നമ്മെയും ബഹുമാനിക്കും. പിച്ചിന് ബഹുമാനം നൽകിയാൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും.’– അശ്വിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ വാൽക്കഷണം

ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ കിവീസ് താരങ്ങളുടെ അപ്പീൽ (Image- ICC/Twitter)

ബാസ്ബോൾ ഒരു മോശം ശൈലിയാണെന്നോ പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷണമാണെന്നോ വിലയിരുത്താറായില്ലെന്ന് തീർച്ച. അതിന്, മക്കല്ലത്തിനു കീഴിൽ അവർ കളിച്ച 12 ടെസ്റ്റുകളും തെളിവ്. പക്ഷേ, ഈ ശൈലിയിൽ ചില അപകടങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനൊപ്പം, പരമ്പരാഗത ശൈലിയെ അന്ധമായി എതിർക്കുന്നതിലെ പാളിച്ചകളും ഈ ടെസ്റ്റ് മത്സരം തുറന്നുകാട്ടുന്നു. അതേസമയം, 1877 മുതലുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ 31.46 ശതമാനം മത്സരങ്ങളും സമനിലയിൽ അവസാനിച്ചവയാണ്. അതായത് ആകെ നടന്ന മത്സരങ്ങളുടെ മൂന്നിലൊന്നിലും വിജയികളുണ്ടായില്ല. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ തോറ്റുപോകുന്നത് ആരാധകരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ബാസ്ബോൾ പോലുള്ള നൂതന ശൈലികൾ ഒരു പിടിവള്ളി തന്നെയാണ്. ട്വന്റി20 കൂടുതൽ പ്രബലമായി വരുന്ന ഇക്കാലത്തും ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ബാസ്ബോൾ ശൈലി കൂടുതൽ കാണികളെ ആകർഷിക്കും എന്ന വാദം നിലനിൽക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ബാസ്ബോളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ‘ചതിക്കുഴികളും’ ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

ബാസിൻ റിസർവിൽ 176 പന്തിൽ 186 റൺസടിച്ച ഹാരി ബ്രൂക്കിന്റെ സെഞ്ചറി നിലനിൽക്കെത്തന്നെ, കളിയിലെ കേമനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ കളിച്ച് 282 പന്തിൽ 132 റൺസെടുത്ത കെയ്ൻ വില്യംസനാണെന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം. വലിയ ബൗണ്ടറികളുള്ള ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ, ആഷസ് പോലുള്ള പരമ്പരകളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ, ഉപഭൂഖണ്ഡ‍ങ്ങളിലെ കറക്കിവീഴ്ത്തുന്ന പിച്ചുകളിൽ, നീൽ വാഗ്‌നറിന്റെ ഷോർട്ട് ബോൾ പയറ്റ് പോലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ ബാസ്ബോൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുമെന്നതും നിർണായകമാണ്. ബാസ്ബോളിൽ ഓസീസ് ചാരമാകുമോ? ബാസ്ബോളിനുള്ള എന്തു മറുമരുന്നാകും ആഷസ് പരമ്പരയിൽ ഓസീസ് കരുതിവയ്ക്കുക? കാത്തിരുന്നുതന്നെ കാണാം.

English Summary: Traditional Batting or Bazball? Where lies the future of Test Cricket?