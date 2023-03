സ്പിൻ കുഴിയൊരുക്കി ഇന്ത്യ തന്നെ വീണു, സമനിലയിൽ അവസാനിക്കില്ല; ഇത്തരം പിച്ചുകൾ വേണോ ?

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു ജയിക്കാൻ ഇത്തരം പിച്ചുകൾ വേണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി. ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റുകളെക്കാൾ മോശം പിച്ചാണ് ഇൻഡോറിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ ടീമാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ ചെറിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനു പകരം ആദ്യ പന്തു മുതൽ സ്പിന്നിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പിച്ചൊരുക്കുന്നതു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ സ്പിന്നിനായി ഒരുക്കിയ കുഴിയിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആദ്യദിനം കണ്ടത്. ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ 5 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഹോം ടീമിനെ 33.2 ഓവറിൽ ഓസീസ് ബോളർമാർ പുറത്താക്കി.

രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന മാത്യു കോനമന്റെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് ഇന്നലെ ഹോൾക്കർ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷിയായി.

9 ദിവസം ലഭിച്ച ഇടവേള കോനമൻ നന്നായി വിനിയോഗിച്ചെന്നു വ്യക്തം. കോനമനൊപ്പം നേഥൻ ലയണും ടോഡ് മർഫിയും ചേർന്ന് ഇന്ത്യയെ മികച്ച കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നു തടഞ്ഞു. ഈ ടെസ്റ്റും സമനിലയിൽ അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ഏറക്കുറെ വ്യക്തമാണ്.

