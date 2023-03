വിൻഡീസ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 159 റൺസിനു പുറത്ത്; ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 87 റൺസ് ജയം

സെഞ്ചൂറിയൻ ∙ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് 87 റൺസ് ജയം. 247 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വിൻഡീസ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 159 റൺസിനു പുറത്തായി. 6 വിക്കറ്റെടുത്ത പേസ് ബോളർ കഗീസോ റബാഡയാണ് വിൻഡീസിനെ തകർത്തത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സിൽ സെഞ്ചറിയും (115) രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 47 റൺസും നേടിയ എയ്ഡൻ മാർക്രമാണ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ് മാച്ച്.



