‘ആ തീരുമാനം തെറ്റ്, ഇനി കളിക്കാനില്ല’; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും മുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ വാക്കൗട്ട്; പന്തിന്റെ ആഹ്വാനം!

വിവാദഗോളിന്റെ പേരിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാതെ മൈതാനം വിട്ടത് വാർത്തകളിൽ നിറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ബഹിഷ്കരണത്തിന്റെ കഥയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കായികലോകത്തിന് പറയാൻ. ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഐഎസ്എൽ പ്ലേ ഓഫിൽ ആതിഥേയരായ ബെംഗളൂരു എഫ്‌സിയും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വാശിയേറിയ മൽസരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്കു നീണ്ടപ്പോൾ 96–ാം മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റിലായിരുന്നു വിവാദമായ ‘കളമൊഴിയൽ. തുടർന്ന് ആതിഥേയരെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബെംഗളൂരു നായകൻ സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ വിവാദമായ ഫ്രീകിക്ക് ഗോളാണ് കേരളത്തെ ‘ബോയ്കോട്ടിന്’ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം. ഇതോടെ ബെംഗളൂരുവിനെ വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലു പതിറ്റാണ്ടുമുൻപ് ഇൗ വിവാദത്തോട് ഏറെ സാമ്യമുള്ള പ്രതിഷേധം നടന്നത് ക്രിക്കറ്റിലാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ ആ അവിസ്മരണീയ മത്സരം പക്ഷേ ഇന്ത്യ ജയിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൗതുകം. ഐപിഎൽ മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ ബാറ്റർമാരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവന്ന മറ്റൊരു താരം കൂടിയുണ്ട്. ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്ത്. പക്ഷേ, ഇത്തവണ പന്തിന്റെ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് മത്സരം തോറ്റു!



∙ ക്രിക്കറ്റിലെ കളമൊഴിയൽ

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കളമൊഴിയൽ കേരളത്തെ തോൽപിച്ചുകളഞ്ഞെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജയത്തിനാണ് അന്ന് മൈതാനം സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. ഐഎസ്എല്ലിൽ റഫറി ക്രിസ്റ്റൽ ജോൺസ് ആണ് വിവാദ നായകനായതെങ്കിൽ അന്ന് അംപയർ ആണ് വില്ലന്റെ രൂപമെടുത്തത്. ഇക്കുറി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ വുക്കൊമനോവിച്ചാണ് ‘മാർച്ചിങ് ഓർഡർ’ നൽകിയതെങ്കിൽ അന്ന് ബഹിഷ്കരണതീരുമാനം ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗാവസ്കറിന്റെ വകയായിരുന്നു. മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ് വിവാദപരമായ ആ ബഹിഷ്കരണ ഭീഷണിക്ക് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. കളം വിടരുതെന്ന കർശനമായ താക്കീതുമായി തീരുമാനം പുന:പരിശോധിച്ച് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ വീണ്ടും കളത്തിലെത്തിച്ചത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ മാനേജർ എസ്. കെ. ദുറാനി. ഫലമോ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്നെന്നും ഓർക്കാൻ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടൊരു തിളക്കമുള്ള വിജയവും.

ക്യാപ്റ്റന്റെ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനവും പിന്നാലെ മാനേജരുടെ കർക്കശമായ തീരുമാനവും തുടർന്ന് തോൽവിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവും ജയവുമൊക്കെ നടന്നത് 42 വർഷം മുൻപാണ്. തിളക്കമേറിയ ഒരു ജയം മാത്രമല്ല വിവാദമായൊരു ബഹിഷ്കരണതീരുമാനവും ആ ടെസ്റ്റിനെ ചരിത്രത്തിൽ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നു.അക്കഥ ഇങ്ങനെ:

ഇന്ത്യ– ഓസ്ട്രേലിയ വിവാദ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽനിന്ന്.

1980–81ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിൽ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നായകൻ സുനിൽ ഗാവസ്കർ. കപിൽദേവ്, ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥ്, ചേതൻ ചൗഹൻ, സന്ദീപ് പാട്ടീൽ, കർസൻ ഗാവ്‌റി എന്നിവരൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ നിരയിൽ. ഓസ്ട്രേലിയയെ നയിച്ചത് ഗ്രെഗ് ചാപ്പൽ. ഇതിഹാസങ്ങളായ ഡെന്നിസ് ലിലി, കിം ഹ്യൂസ്, അലൻ ബോഡർ എന്നിരടങ്ങുന്നതായിരുന്ന ഓസീസ് ടീം. സിഡ്നിയിൽ നടന്ന ആദ്യ മൽസരത്തിൽ ആതിഥേയർ ഇന്നിങ്സ് വിജയം നേടിയപ്പോൾ അഡ്‌ലെയ്ഡിൽ സമനില. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിന് മെൽബൺ വേദിയൊരുക്കി. ജയത്തിനൊപ്പം പരമ്പര സമനിലയിൽ പിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. ഇതോടെ മെൽബൺ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജീവൻമരണപ്പോരാട്ടമായി. എന്നാൽ മൽസരത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം ഇന്ത്യൻ നായകൻ ഗാവ്സകറെടുത്ത ഒരു വിവാദ തീരുമാനം ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി.

∙ മെൽബണിലെ വിവാദം

ഫെബ്രുവരി 7. ടോസ് നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥ് നേടിയ 114 റൺസിന്റെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യ 237 റൺസ് പടുത്തുയർത്തിയപ്പോൾ മറുപടിയായി ആതിഥേയർ നേടിയത് 419 റൺസാണ്. അലൻ ബോഡർ അടിച്ചുകൂട്ടിയ 124 റൺസിന്റെ ബലത്തിലായിരുന്നു ഓസിസിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് ലീഡ്. മൂന്നാം ദിവസം കളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ 108/0. നാലാം ദിവസമായിരുന്നു വിവാദം ഉയർത്തിയ ബഹിഷ്കരണം. ഗാവസകർ– ചേതൻ ചൗഹാൻ ഓപ്പണിങ് കൂട്ടുകെട്ട് 165 റൺസ് എന്ന മികച്ച സ്കോറിലെത്തിയപ്പോൾ ഡെന്നിസ് ലിലിയുടെ പന്ത് ഗാവസ്കറുടെ പാഡിൽ മുട്ടിയുരുമ്മിയതോടെ ഓസിസ് ടീം ഒന്നടങ്കം അപ്പീൽ ചെയ്തു. അംപയർ റെക്സ് വൈറ്റ്‍ഹെഡ് എൽബിഡബ്ലു വിധിച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ ബാറ്റിലാണ് ആദ്യം പന്തുകൊണ്ടതെന്നും താൻ പുറത്തായിട്ടില്ലെന്നും ഗാവസ്കർ ആവർത്തിച്ചതോടെ വിവാദത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു. ഇതിനിടെ ലിലി ഗാവസ്കറുടെ മുന്നിലെത്തി പ്രകോപനപരമായി സംസാരിച്ചു.

മെൽബണിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയാഘോഷം.

ഗാവസ്കറും തിരിച്ചുപറഞ്ഞു. ഔട്ടല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം ക്രീസിൽനിന്ന ഗാവസ്കർക്കുനേരെ അംപയർ വീണ്ടും ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി. 70 റൺസുമായി ഗാവ്സകർ ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് നടക്കവേ തിരിച്ചെത്തി. കൂട്ടാളി ബാറ്റ്സ്മാൻ ചേതൻ ചൗഹാനെയും കൂട്ടി ഗാവസ്കർ പുറത്തേക്കു നടന്നു. മൽസരം പാതിവഴിക്ക് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ മാനേജർ എസ്.കെ. ദുറാനി ഓടിയെത്തി ചൗഹാനോട് ക്രീസിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മൽസരം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ താൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് കളിക്കാരെ അറിയിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ബാപു നട്കർണി ക്യാപ്റ്റനെ ശാന്തനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

അംപയർ റെക്സ് വൈറ്റ്‍ഹെഡിന്റെ നാലു തീരുമാനങ്ങൾ വിവാദങ്ങളുടെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ്ഹെഡിന്റെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അത്. ചൗഹാനൊപ്പം ദിലീപ് വെങ്സാർക്കർ ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്നിങ്സ് പുനരാരംഭിച്ചു. വെങ്ക്സാർക്കർ (41), ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥ് (30), സന്ദീപ് പാട്ടീൽ (36) എന്നിവർ അൽപനേരം പിടിച്ചുനിന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സ് 324 റൺസിന് അവസാനിച്ചു. ജയിക്കാൻ 143 റൺസ് മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്ന ഓസീസ്, നാലാം ദിവസം കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 24/3. വിജയത്തിന് നേരിയ സാധ്യതപോലും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേശികൾക്കുണ്ടായ പരുക്കുമൂലം കപിൽ ആ ദിവസം പന്തെറിഞ്ഞുമില്ല. നന്ദ്‌ലാൽ യാദവും പരുക്കിന്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. ദിലീപ് ദോഷിയുടെ ഇടതുകാലിന്റെ പരുക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രശ്നമായി. അവസാന ദിനം ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് വെറും 120 റൺസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു.

ഡെന്നിസ് ലിലി.

ഏഴു വിക്കറ്റുകളും കൈയിലുണ്ടായിരുന്നു. കപിലിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനാണ് മെൽബൺ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് കപിൽദേവിന്റെ മാസ്മരിക ബോളിങ്ങിനുമുന്നിൽ ഓസീസ് അടിപതറി. കടുത്ത പരുക്കിനെ അവഗണിച്ച് രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിൽ 5 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത കപിൽ ഓസ്ട്രേലിയയെ 59 റൺസിന് തകർത്തു. 83 റൺസിന് ആതിഥേയർ പുറത്ത്. വെറും 137 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ഓസിസിന് അവസാനദിനം പിടിച്ചുനിൽക്കാനായുള്ളൂ. ഇതോടെ പരമ്പര 1–1ന് അവസാനിച്ചു. തൊട്ടുമുൻപ് നടന്ന പരമ്പരയിലെ (1979–80) ജയത്തിന്റെ (2–0) പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യ പരമ്പര നിലനിർത്തി. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഗുണ്ടപ്പ വിശ്വനാഥ് (114, 30) മാൻ ഓഫ് ദ് മാച്ചായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

∙ റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിന്റെ മാറ്റുകുറച്ച പുറത്താകൽ

70 റൺസുമായി നിന്ന ഗാവസ്കറെ പുറത്താക്കിയ ലിലിയുടെ വിക്കറ്റിന് റെക്കോർഡിന്റെ കഥയുണ്ട് പറയാൻ. അത് ലിലിയുടെ 248–ാം വിക്കറ്റായിരുന്നു. കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരൻ എന്ന നേട്ടം അന്ന് റിച്ചി ബെന്നോഡിന്റെ പേരിലാണ്– 248 വിക്കറ്റുകൾ. ഈ നേട്ടത്തിനൊപ്പമെത്തുകയായിരുന്നു ലിലി അന്ന്. വിവാദമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ പുറത്തായ ഗാവസ്കറുടെ വിക്കറ്റ് ആ റെക്കോർഡിന്റെ ശോഭ കുറച്ചോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും ടീമിന്റെ ഞെട്ടൽ വിട്ടുമാറുംമുൻപെ അടുത്ത പ്രഹരം:

ചൗഹാന്റെ വിക്കറ്റും ലിലിക്ക്. വിവാദത്തോടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടമായ ചൗഹാൻ 85ന് പുറത്തായി. ഇതോടെ കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന ഓസിസ് താരമായി ലിലി. 63 ടെസ്റ്റുകളിൽനിന്നാണ് ബെന്നോട് 248 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതെങ്കിൽ ലിലിയുടെ റെക്കോർഡ് പിറന്നത് 48–ാം ടെസ്റ്റിലാണ്.

∙ പ്രതിഷേധിച്ച് ബോഡറും

അവസാന ദിവസം കപിൽദേവിന്റെ 10–ാം ഓവറിൽ അലൻ ബോഡറെ കീപ്പർ സയ്യിദ് കിർമാനി പിടിച്ചുപുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. അംപയറുടെ തീരുമാനം വീണ്ടും വിവാദമായി. അമർഷം പൂണ്ട ബോഡർ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ക്രീസിൽ നിന്നു, പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു. മറ്റൊരു ബഹിഷ്കരണത്തിന് ബോഡർ മുതിർന്നില്ലെന്നതും ഭാഗ്യം.

∙ ബഹിഷ്കരണം ശരിയായില്ലെന്ന് ഗാവസ്കർ

അലൻ ബോർഡർ.

തന്റെ ബഹിഷ്കരണതീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ ഗാവസ്കറിന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരികെ നടക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ കായിക ചരിത്രത്തിലെ മികച്ചൊരു ജയം നഷ്ടപ്പെടുകകൂടി ചെയ്യുമായിരുന്നു. നീണ്ട ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം മാറ്റാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അത് മെൽബൺ ടെസ്‌റ്റിനിടയിൽ ടീമിനെ തിരികെ വിളിക്കാൻ കൊടുത്ത നിർദേശമായിരിക്കുമെന്ന് പിന്നീട് ഗാവസ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെന്നിസ് ലിലിയാവട്ടെ ഗാവസ്കർ അന്ന് പുറത്തായിരുന്നുവെന്ന് തന്റെ ‘ഓവർ ആൻഡ് ഔട്ട്’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്’ എന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങളുടെ പ്രകോപനപരമായ വിളികളാണ് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ മറ്റൊരു അഭിമുഖത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ പന്തിന്റെ പിഴ

2022 സീസൺ ഐപിഎല്ലിൽ പന്തിന്റെ ഉയരത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഋഷഭ് പന്ത് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റർമാരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചത്.

രാജസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിന്റെ അവസാന ഓവറിൽ ഓബിദ് മക്കോയ് എറിഞ്ഞ പന്ത് നോബോൾ വിളിക്കാതിരുന്ന അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഡൽഹി ടീം രംഗത്തെത്തിയതാണ് മത്സരത്തിന് വിവാദച്ഛായ നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്ത് ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റർമാരെ തിരികെ വിളിച്ചത് വിവാദം കടുപ്പിച്ചു. ടീമിന്റെ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാൻ പന്ത് സഹപരിശീലകനായ പ്രവീൺ ആംറെയെ മൈതാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അവസാന ഓവറിൽ വിജയത്തിലേക്ക് 36 റൺസ് വേണ്ടിയിരിക്കെ റൂവ്മൻ പവൽ രാജസ്ഥാന്റെ ഓബദ് മക്കോയ്‌ക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണമാണ് മത്സരം ആവേശകരമാക്കിയത്. ആദ്യ മൂന്നു പന്തിൽ പവൽ സിക്സർ നേടി. ഇതിൽ മൂന്നാം പന്ത് നോബോളായിരുന്നുവെന്ന് വാദിച്ച് ഡൽഹി താരങ്ങൾ രംഗത്തെത്തി. പന്തിന്റെ ഉയരമായിരുന്നു പ്രശ്നം. അംപയർ നോബോൾ പരിശോധിക്കാൻ തയാറാകാതെ വന്നതോടെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹി താരങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിനു പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇരിപ്പിടത്തിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അരികിലേക്കു വന്ന പന്ത്, അംപയർമാരോടു കയർക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. സഹപരിശീലകൻ പ്രവീൺ ആംറെയെ അംപയർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചാണ് പന്ത് തന്റെ വിയോജിച്ചും അതൃപ്തിയും പ്രകടമാക്കിയത്.

അംപയർമാർ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് വന്നതോടെ ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന റൂവ്മൻ പവൽ, കുൽദീപ് യാദവ് എന്നിവരെ തിരികെ വിളിക്കാനും പന്ത് തുനിഞ്ഞു. ബൗണ്ടറിക്കരികെ നിന്ന് തിരിച്ചുപോരാൻ ഇരുവരോടും പന്ത് ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന്റെ അഭാവത്തിൽ സഹപരിശീലകൻ ഷെയ്ൻ വാട്സൻ ഇടപെട്ടാണ് പന്തിനെയും സഹതാരങ്ങളെയും ശാന്തരാക്കിയത്. ഡൽഹി താരങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനു കാരണമായ മൂന്നാം പന്ത് നോബോളാണോയെന്നു പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ കളി തുടരുകയും ചെയ്തു. വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ബാറ്റിങ് താളം നഷ്ടമായ പവലിന് പിന്നീട് പന്ത് ബൗണ്ടറി കടത്താനാകാതെ വന്നതോടെ മത്സരം ഡൽഹി തോറ്റു,

അംപയറുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നടത്തിയ ‘പ്രകടന’ങ്ങളുടെ പേരിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നായകൻ ഋഷഭ് പന്തിനും സഹപരിശീലകൻ പ്രവീൺ ആംറെയ്ക്കും പിന്നീട് ബിസിസിഐ മാച്ച് ഫീയുടെ 100 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തി. ഐപിഎൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലായിരന്നു ഇത്. ഇവർക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധിച്ച ഡൽഹി താരം ഷാർദുൽ ഠാക്കൂറിന് മാച്ച് ഫീയുടെ 50 ശതമാനവും പിഴ ചുമത്തി

