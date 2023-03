ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് ന്യൂസീലൻഡിൽ ശസ്ത്രക്രിയ; ആറു മാസം വിശ്രമം വേണം

മുംബൈ∙ നടുവിനേറ്റ പരുക്കു കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ പേസർ ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി. 2022 സെപ്റ്റംബറിനു ശേഷം പരുക്കു കാരണം ബുമ്രയ്ക്കു കളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂസീലന്‍ഡിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിലാണു താരത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബുമ്രയ്ക്കു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതായും ആറു മാസത്തോളം താരത്തിനു വിശ്രമിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂര്‍ണമെന്റിൽ താരത്തിനു കളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ താരം ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ പ്രതീക്ഷ. ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലെ പ്രശസ്തമായ ഫോർട്ട് ഓർത്തോപീഡികിസ് ആശുപത്രിയിലാണു ബുമ്ര ചികിത്സയിലുള്ളത്. ജെയിംസ് പാറ്റിൻസൻ, ജേസണ്‍ ബെഹഡോഫ്, ജോഫ്ര ആർച്ചർ തുടങ്ങിയ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെ മുൻപ് ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബുമ്രയുടെ ചികിത്സാ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ തയാറായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കിടെയാണ് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്കു നടുവിനു പരുക്കേറ്റത്. തുടർന്ന് താരത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യാകപ്പും ട്വന്റി20 ലോകകപ്പും നഷ്ടമായിരുന്നു. 2023 ജനുവരിയിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തിയെങ്കിലും പരുക്ക് അലട്ടിയതോടെ വീണ്ടും പുറത്തായി.

English Summary: Bumrah ruled out of action for 6 months as he undergoes back surgery in New Zealand